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14.07.2017 16:13 Стали известны самые аварийные улицы Тулы "Вести-Тула"





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«Установка дорожных знаков приоритета и нанесение разметки, не произведены на таких аварийно-опасных участках, как перекресток улиц Тургеневской и Пушкинской, где в этом году произошло четыре ДТП, на перекрестке М. Смирнова и Тимирязева, где также произошло четыре ДТП и на перекрестке улиц Л. Толстого и Буденого. Также необходимо отметить, что улица Ложевая на отрезке от Степанова до Пролетарской место концентрации дорожно-транспортных происшествий. Там произошло пять ДТП, в которых пострадали пять человек», - рассказывает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения города Тулы Сергей Катков.



Чтобы снизить количество ДТП на Тульских дорогах в городе реализуется сразу две федеральные и одна муниципальная программы. Установка пешеходных ограждений призвана не допустить переход оживленных улиц в неположенном месте, а добавление микро стеклянных шариков в дорожную разметку на пешеходных переходах - сделать их заметнее в темное время суток. В то же время у полиции были замечания по части освещения на перекрестках и ряду других недостатков.«Установка дорожных знаков приоритета и нанесение разметки, не произведены на таких аварийно-опасных участках, как перекресток улиц Тургеневской и Пушкинской, где в этом году произошло четыре ДТП, на перекрестке М. Смирнова и Тимирязева, где также произошло четыре ДТП и на перекрестке улиц Л. Толстого и Буденого. Также необходимо отметить, что улица Ложевая на отрезке от Степанова до Пролетарской место концентрации дорожно-транспортных происшествий. Там произошло пять ДТП, в которых пострадали пять человек», - рассказывает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения города Тулы Сергей Катков.













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