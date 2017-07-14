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14.07.2017 12:56 В субботу в центре Тулы ограничат движение и стоянку Вести-Тула





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В то же время на улицах Металлистов (на участке от дома 2А до Крестовоздвиженской площади) и Менделеевской (от Тургеневской до Крестовоздвиженской площади) будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.





В субботу 15 июля 2017 года в связи с проведением в Тульском кремле праздничных мероприятий, посвященных почитанию иконы Николы Тульского, в центре оружейной столицы с 9 до 16 часов ограничат движение транспорта.В то же время на улицах Металлистов (на участке от дома 2А до Крестовоздвиженской площади) и Менделеевской (от Тургеневской до Крестовоздвиженской площади) будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств.

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