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14.07.2017 11:14 В «Ясной Поляне» собрались желающие пообщаться с британскими писателями Татьяна Голубова





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«Это семинар о том, что происходит в британской литературе: о тенденциях, о главных темах. Приехали пять писателей. Как в 19 веке усадьба была центром, куда приезжали писатели, художники разговаривать, думать, так и мы пытаемся продолжать традиции", - рассказала заведующая отделом международных проектов в музее-усадьбе «Ясная Поляна» Юлия Вронская.



В этом году программу семинара формируют крупные литературные юбилеи: 200 лет со дня памяти Джейн Остин, 220 лет со дня рождения Мэри Шелли и 200 лет с момента окончания ее знаменитого романа «Франкенштейн». Основной темой для обсуждения стало соотношение традиций и новаторства в самых разных аспектах.



«Очень сильное впечатление от публики. Это удивительное, запоминающееся мероприятие с неповторимой атмосферой, - говорит гость и ведущий семинара «Британская литература сегодня» профессор Джон Маллен. - В Великобритании, когда проходят подобные семинары, я всегда переживаю, что никто не будет задавать вопросы, а здесь публика такая инициативная, что мы разговариваем с гостями даже после семинаров».



Вход на литературное мероприятие свободный, но по предварительной регистрации. Пообщаться с британскими писателями съехались гости из разных уголков России, и, как отмечают организаторы, в основном семинары пользуются популярностью у преподавателей английской литературы, издателей и молодежи, интересующейся современным литературным процессом.



Впервые подобный международный семинар состоялся в 1989 году в Берлине, сегодня музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» продолжает литературные традиции и приглашает писателей, переводчиков, критиков и просто любителей изящной словесности перенять частичку опыта у настоящих мастеров слова. Здесь проходит второй выездной семинар «Британская литература сегодня».«Это семинар о том, что происходит в британской литературе: о тенденциях, о главных темах. Приехали пять писателей. Как в 19 веке усадьба была центром, куда приезжали писатели, художники разговаривать, думать, так и мы пытаемся продолжать традиции", - рассказала заведующая отделом международных проектов в музее-усадьбе «Ясная Поляна» Юлия Вронская.В этом году программу семинара формируют крупные литературные юбилеи: 200 лет со дня памяти Джейн Остин, 220 лет со дня рождения Мэри Шелли и 200 лет с момента окончания ее знаменитого романа «Франкенштейн». Основной темой для обсуждения стало соотношение традиций и новаторства в самых разных аспектах.«Очень сильное впечатление от публики. Это удивительное, запоминающееся мероприятие с неповторимой атмосферой, - говорит гость и ведущий семинара «Британская литература сегодня» профессор Джон Маллен. - В Великобритании, когда проходят подобные семинары, я всегда переживаю, что никто не будет задавать вопросы, а здесь публика такая инициативная, что мы разговариваем с гостями даже после семинаров».Вход на литературное мероприятие свободный, но по предварительной регистрации. Пообщаться с британскими писателями съехались гости из разных уголков России, и, как отмечают организаторы, в основном семинары пользуются популярностью у преподавателей английской литературы, издателей и молодежи, интересующейся современным литературным процессом.





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