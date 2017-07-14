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14.07.2017 10:55 За весеннюю сессию депутаты Тульской Облдумы приняли 61 закон Виталий Моторин





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Один из самых острых касается обманутых дольщиков. Поправки в соответствующий закон Тульской области, направленные на защиту этой категории граждан, были приняты областной Думой. Застройщикам, которые намерены вложить деньги и помочь оставшимся без квартир жителям региона, земельный участок под строительство будет предоставляться в аренду на упрощенных условиях, без проведения торгов. Как сообщил начальник Инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров, «в реестр обманутых дольщиков включены 92 гражданина. Они попадают под действие этого закона».



Предоставление рабочих мест на предприятиях региона инвалидам - еще одна тема этого заседания. Отныне создавать места для людей с ограниченными возможностями обязаны не только юридические лица, но и ИП. Эта обязанность работодателя будет считаться исполненной не по бумагам, а по результатам реального трудоустройства людей.



Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов отметил, что «повышена ответственность работодателя. К административной ответственности они будут привлекаться не только за отказ в приеме инвалида в пределах квоты, но и за то, что они не создали у себя этих рабочих мест». Председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы Ольга Зайцева уточнила, что «Центр занятости будет проводить мониторинг и определяться со случаями отказа».



А вот повышать административные штрафы за торговлю в несанкционированных местах в Тульской области пока не будут. Депутаты сознательно отложили рассмотрение этого вопроса. «Я хочу поблагодарить Совет Думы, который услышал фракцию ЛДПР, которая внесла предложение о том, что данный законопроект несвоевременен», - сказал заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов.



Резонансный законопроект, призванный навести порядок на улицах, ликвидировав незаконные развалы, если его принять сейчас, в этой редакции, ударит и по незащищенным категориям граждан. Например, по пенсионерам, которые торгуют овощами со своих огородов. Так решили областные депутаты. «Считаем, что нужно проработать вопрос с муниципальными образованиями и в местах такой торговли провести благоустройство, создать условия для санкционированной торговли», - заметила заместитель председателя Тульской областной Думы Юлия Марьясова.



Законотворческая деятельность областной Думы получила высокую оценку регионального прокурора. В частности, Александр Козлов отметил совместную работу по принятию инициированного губернатором закона о запрете торговли пивом в точках, расположенных в жилых домах: «Думаю, этот закон пойдёт на пользу, и мы защитим права наших граждан».



Так же по решению областной Думы город Плавск отныне считается Городом воинской доблести, а деревни Горбачёво близ Плавска и Кострово в Алексинском районе - населённые пункты Воинской доблести.



62 законопроекта, 61 принятый закон - таковы итоги работы регионального парламента за первое полугодие 2017 года.



На заключительном в этой весенней парламентской сессии 42-м заседании Тульской областной Думы региональные депутаты рассмотрели более 30 различных вопросов.Один из самых острых касается обманутых дольщиков. Поправки в соответствующий закон Тульской области, направленные на защиту этой категории граждан, были приняты областной Думой. Застройщикам, которые намерены вложить деньги и помочь оставшимся без квартир жителям региона, земельный участок под строительство будет предоставляться в аренду на упрощенных условиях, без проведения торгов. Как сообщил начальник Инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров, «в реестр обманутых дольщиков включены 92 гражданина. Они попадают под действие этого закона».Предоставление рабочих мест на предприятиях региона инвалидам - еще одна тема этого заседания. Отныне создавать места для людей с ограниченными возможностями обязаны не только юридические лица, но и ИП. Эта обязанность работодателя будет считаться исполненной не по бумагам, а по результатам реального трудоустройства людей.Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов отметил, что «повышена ответственность работодателя. К административной ответственности они будут привлекаться не только за отказ в приеме инвалида в пределах квоты, но и за то, что они не создали у себя этих рабочих мест». Председатель комитета по социальной политике Тульской областной Думы Ольга Зайцева уточнила, что «Центр занятости будет проводить мониторинг и определяться со случаями отказа».А вот повышать административные штрафы за торговлю в несанкционированных местах в Тульской области пока не будут. Депутаты сознательно отложили рассмотрение этого вопроса. «Я хочу поблагодарить Совет Думы, который услышал фракцию ЛДПР, которая внесла предложение о том, что данный законопроект несвоевременен», - сказал заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Балберов.Резонансный законопроект, призванный навести порядок на улицах, ликвидировав незаконные развалы, если его принять сейчас, в этой редакции, ударит и по незащищенным категориям граждан. Например, по пенсионерам, которые торгуют овощами со своих огородов. Так решили областные депутаты. «Считаем, что нужно проработать вопрос с муниципальными образованиями и в местах такой торговли провести благоустройство, создать условия для санкционированной торговли», - заметила заместитель председателя Тульской областной Думы Юлия Марьясова.Законотворческая деятельность областной Думы получила высокую оценку регионального прокурора. В частности, Александр Козлов отметил совместную работу по принятию инициированного губернатором закона о запрете торговли пивом в точках, расположенных в жилых домах: «Думаю, этот закон пойдёт на пользу, и мы защитим права наших граждан».Так же по решению областной Думы город Плавск отныне считается Городом воинской доблести, а деревни Горбачёво близ Плавска и Кострово в Алексинском районе - населённые пункты Воинской доблести.62 законопроекта, 61 принятый закон - таковы итоги работы регионального парламента за первое полугодие 2017 года.





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