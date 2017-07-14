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14.07.2017 10:11 Резиденты экономической зоны «Узловая» пригласили губернатора на открытие предприятий Татьяна Смирнова





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Это территория «Энгельсспецтрубмаша». Компания стала одним из первых предприятий, получивших статус «резидент». Более 1,5 миллиардов инвестиций, почти сотня рабочих мест и импортозамещение в чистом виде. Предприятие будет выпускать колтюбинговые трубы, используемые в нефтедобывающей отрасли. Сейчас 97 процентов мирового выпуска сосредоточено за рубежом. В дальнейшем как минимум треть мирового рынка будет на доли Тульской области.



Как рассказал генеральный директор ООО «Энгельсспецтрубмаш» Дмитрий Колосов, «мы вышли из земли, поэтому все сложности уже нипочём. Монтируются сэндвич-панели, внутри цехов ведутся бетонные работы. Через месяц планируем начать монтаж внутрицехового оборудования».



Уже в ноябре инвестор обещает запустить производство. А в декабре начать первые поставки своей продукции. Соответствующие контракты уже подписаны. Так же как и у «Агрогриба». Пример востребованности и дальнейшей загруженности предприятий налицо. Продукцию только готовятся выпускать, а на нее уже очередь.



По словам губернатора Алексея Дюмина, «мы собрались, чтобы подтвердить обязательства, которые взяла на себя область, сверить часы. Для крупных предприятий, входящих в особую экономическую зону, - особые преференции».



На встрече с губернатором инвесторы смогли задать и интересующие их вопросы. Впрочем, сложности, по признанию резидентов, практически нет. Область подготовила хорошую почву для работы.



Комфортно, легко и быстро. Именно так резиденты особой экономической зоны характеризуют свое сотрудничество с Тульской областью. В подтверждении этих слов – уже раздают приглашения на открытие своих производств. К концу 2017-го, спустя всего год после начала строительства, на прилавках магазинов появятся шампиньоны, выращенные в особой экономической зоне, а предприятия нефтедобывающей отрасли испытают узловские колтюбинговые трубы.



Выращивание грибов, производство баллончиков, химическая и даже нефтяная промышленность. Все эти отрасли сосредоточились в особой экономической зоне «Узловая». Сегодня четыре предприятия являются ее резидентами, двое из которых уже активно строятся.Это территория «Энгельсспецтрубмаша». Компания стала одним из первых предприятий, получивших статус «резидент». Более 1,5 миллиардов инвестиций, почти сотня рабочих мест и импортозамещение в чистом виде. Предприятие будет выпускать колтюбинговые трубы, используемые в нефтедобывающей отрасли. Сейчас 97 процентов мирового выпуска сосредоточено за рубежом. В дальнейшем как минимум треть мирового рынка будет на доли Тульской области.Как рассказал генеральный директор ООО «Энгельсспецтрубмаш» Дмитрий Колосов, «мы вышли из земли, поэтому все сложности уже нипочём. Монтируются сэндвич-панели, внутри цехов ведутся бетонные работы. Через месяц планируем начать монтаж внутрицехового оборудования».Уже в ноябре инвестор обещает запустить производство. А в декабре начать первые поставки своей продукции. Соответствующие контракты уже подписаны. Так же как и у «Агрогриба». Пример востребованности и дальнейшей загруженности предприятий налицо. Продукцию только готовятся выпускать, а на нее уже очередь.По словам губернатора Алексея Дюмина, «мы собрались, чтобы подтвердить обязательства, которые взяла на себя область, сверить часы. Для крупных предприятий, входящих в особую экономическую зону, - особые преференции».На встрече с губернатором инвесторы смогли задать и интересующие их вопросы. Впрочем, сложности, по признанию резидентов, практически нет. Область подготовила хорошую почву для работы.Комфортно, легко и быстро. Именно так резиденты особой экономической зоны характеризуют свое сотрудничество с Тульской областью. В подтверждении этих слов – уже раздают приглашения на открытие своих производств. К концу 2017-го, спустя всего год после начала строительства, на прилавках магазинов появятся шампиньоны, выращенные в особой экономической зоне, а предприятия нефтедобывающей отрасли испытают узловские колтюбинговые трубы.





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