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14.07.2017 09:37 Убрать с проводов упавшее дерево в Туле оказалось мало желающих
Вести-Тула

Убрать с проводов упавшее дерево в Туле оказалось мало желающих

| фото |
Жизнь обитателей дома 19А на улице Дементьева в Туле перестала быть спокойной ранним утром четверга. В 4 часа на электрические провода упало дерево, повалив за собой столб. Практически весь день дом оставался обесточенным. На звонки жильцов управляющая компания отвечает холодным «Мы разберёмся», а разбираться людям приходится самостоятельно.

«Мы везде звонили, но спустя десять часов приехала одна машина, потом другая, но валят они друг на друга. Даже не знаем, что делать и к кому обращаться», - рассказал житель Эдуард Санников.

Спустя одиннадцать часов после звонка жильцов на место происшествия приехали сотрудники МЧС, чтобы распилить упавшее дерево. А вот убирать весь мусор управляющая компания не торопилась. На момент приезда съёмочной группы электричество начали восстанавливать, а дерево так и лежало распиленным, но не убранным.
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