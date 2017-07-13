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НОВОСТИ | Общество



13.07.2017 19:06 В Туле обсудили ситуацию с долгами по зарплате
"Вести-Тула"



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Сегодня в здании правительства состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности, где разбирали несколько ситуаций.

Один из крупных должников - Ефремовская птицефабрика. Её долги перед сотрудниками по зарплате перевалили за 11 миллионов рублей, и продолжают расти. Решением арбитражного суда начата процедура конкурсного производства. Однако, приступить к продаже имущества, чтобы погасить задолженность, конкурсный управляющий не может - не всё имущество оформлено по закону.

«По закону о банкротстве мы не можем выставлять на торги отдельные «клочки» от этого предприятия, то есть не можем начать торги по частям. Пока не зарегистрирована вся недвижимость, в том числе и «бесхозная», имущество на торги выставляться не будет», - говорит представитель конкурсного управляющего ОАО СПП «Ефремовское» Елена Чубарова.

В похожей, не менее сложной ситуации, три года назад оказался Товарковский сахарный завод. В 2014 году люди не получали зарплату 8 месяцев. В 2015 предприятие официально признали банкротом. Глава региона Алексей Дюмин не раз обращал внимание на то, чтобы вопрос решили окончательно. И вот теперь проблема полностью решена.

На правах аренды сюда зашла новая компания «Арготорг Товарково». Весь 2016 год устаревшее физически и морально оборудование менялось на новое. На перевооружение было потрачено порядка 100 миллионов. Но в итоге среднесуточная мощность увеличилась с 2 тысяч 200 тонн сначала до 2 тысяч 800, а потом и до 3 тысяч 200 тонн в сутки. Сейчас предприятие загружено полностью, задолженность ликвидирована, а средняя зарплата сотрудника порядка 35 тысяч рублей.

«Предприятие мы приняли с большими обязательствами по долгам по заработной плате. Размер задолженности составлял около 30 миллионов рублей. – Рассказывает генеральный директор ООО «Арготорг Товарково» Андрей Феднев. – Сейчас долги полностью погашены. Коллектив предприятия не только полностью сохранен, но и увеличился до почти 400 человек».

















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