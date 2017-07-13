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13.07.2017 18:34 15 единиц спецтехники получили сегодня муниципальные образования региона София Гафарова





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В автопарке Куркинского муниципалитета и вовсе не было техники для проведения работ по благоустройству. Для этого нанимали спецмашины со стороны, что было и долго, и неэкономно. Новый МТЗ, предназначенный для очистки улиц он снега и мусора, должен изменить положение. «Для таких районов как наш, такая техника очень нужна. Сторонние организации не могут оперативно выполнять нужные нам работы по уборке», - рассказывает глава администрации муниципального образования Куркинский район Геннадий Калина.



Всего одиннадцать районов региона получили новую специализированную коммунальную технику. Адресную помощь по инициативе губернатора области оказал Фонд «Перспектива». Как отметили водители, которые будут работать на спецтехнике, машины современные и эффективные.



Больше всех повезло Киреевскому району, которому было подарено три машины. Как объяснил глава региона Алексей Дюмин, от жителей этого муниципалитета поступила наибольшее количество жалоб на благоустройство. Губернатор отметил, что нехватка коммунальной техники в муниципалитетах - вопрос острый. Перед правительством области стоит задача найти комплексное решение этой проблемы на 2018–2019 годы. Возможно, это будет региональная программа, которая позволит помочь районам пополнить свои ресурсы для содержания территорий. Имеющийся гараж коммунальных машин не всегда справляется с поставленными задачами.



В завершении встречи заговорили губернатор напомнил, что теперь администрации обязаны навести чистоту в городах и селах, а также работать над проблемой дальше.







Природные стихии повадились разгуливать в последние годы в Ефремове, усугубляя и без того существующую проблему очистки улиц. В арсенале муниципалитета была всего одна поливочная машина. Но более чем для 200 населенных пунктов района это, разумеется, было недостаточно. Теперь в Ефремове на одну единицу спецтехники стало больше. «Эта техника применяется не только для обслуживания дорог, но для парковых зон, для полива цветов и деревьев», - говорит глава муниципального образования Ефремовский район Сергей Балтабаев.В автопарке Куркинского муниципалитета и вовсе не было техники для проведения работ по благоустройству. Для этого нанимали спецмашины со стороны, что было и долго, и неэкономно. Новый МТЗ, предназначенный для очистки улиц он снега и мусора, должен изменить положение. «Для таких районов как наш, такая техника очень нужна. Сторонние организации не могут оперативно выполнять нужные нам работы по уборке», - рассказывает глава администрации муниципального образования Куркинский район Геннадий Калина.Всего одиннадцать районов региона получили новую специализированную коммунальную технику. Адресную помощь по инициативе губернатора области оказал Фонд «Перспектива». Как отметили водители, которые будут работать на спецтехнике, машины современные и эффективные.Больше всех повезло Киреевскому району, которому было подарено три машины. Как объяснил глава региона Алексей Дюмин, от жителей этого муниципалитета поступила наибольшее количество жалоб на благоустройство. Губернатор отметил, что нехватка коммунальной техники в муниципалитетах - вопрос острый. Перед правительством области стоит задача найти комплексное решение этой проблемы на 2018–2019 годы. Возможно, это будет региональная программа, которая позволит помочь районам пополнить свои ресурсы для содержания территорий. Имеющийся гараж коммунальных машин не всегда справляется с поставленными задачами.В завершении встречи заговорили губернатор напомнил, что теперь администрации обязаны навести чистоту в городах и селах, а также работать над проблемой дальше.









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