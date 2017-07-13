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13.07.2017 17:02 Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, унесшего пять жизней "Вести-Тула"





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В результате ДТП погибли пять человек: мужчина, три женщины и полуторамесячный ребенок. На месте происшествия работала следственная группа регионального МВД. Предварительно установлено, что грузовик врезался в стоявшие в районе ремонта дороги легковые и грузовой автомобили.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших в дорожно-транспортном происшествии. Ход расследования по делу прокурор Александр Козлов взял на личный контроль.





Обстоятельства дорожной аварии в Плавском районе выясняют сотрудники Госавтоинспекции. По предварительной информации, на трассе «Крым» столкнулись «Вольво», КАМАЗ, «Хендай-Элантра», «Лада-Приора» и фура «Хино».В результате ДТП погибли пять человек: мужчина, три женщины и полуторамесячный ребенок. На месте происшествия работала следственная группа регионального МВД. Предварительно установлено, что грузовик врезался в стоявшие в районе ремонта дороги легковые и грузовой автомобили.Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших в дорожно-транспортном происшествии. Ход расследования по делу прокурор Александр Козлов взял на личный контроль.

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