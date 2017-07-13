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НОВОСТИ | Общество



13.07.2017 16:36 Городские власти продолжают борьбу со стихийной торговлей в Туле
Екатерина Хамова



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Торгующие на тротуаре возле дома номер 1 по улице Пузакова разделились на два лагеря. По одну сторону дорожки те, у кого разрешение на торговлю есть, по другую - представители так называемой стихийной торговли.

Стихийной принято называть торговлю в точках, не согласованных с администрацией города. С нарушающими закон продавцами ведется активная борьба. «Рейды и раньше проводились каждую неделю, а теперь будут еще чаще. Главная цель – борьба со стихийной торговлей», - говорит начальник сектора контроля по Зареченскому территориальному округу управление общественно-технического контроля Тулы Александр Шаманаев.

Опасность стихийной торговли в частом несоблюдении санитарных норм. Большинство продавцов работает без перчаток, а продукция и вовсе хранится на пыльном тротуаре. В соответствии с законодательством за несанкционированную торговлю предусмотрен штраф для физических лиц от 500 рублей до 1500, правда, сегодняшний рейд прошел мирно. Штрафы выписаны не были, а нарушители порядка ограничились только предупреждением.

Торговцы заявляют, подобный способ реализации избытков для них единственная возможность получить дополнительный, кроме пенсии, заработок. Представители тульской администрация уверяют: город готов идти на контакт с гражданами и, если нужно, организовывать дополнительные площадки для торговли, а стихийную торговлю будут стараться не допускать.














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