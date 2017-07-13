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13.07.2017 16:20 Талантливую молодежь региона отметили премиями "Вести-Тула"





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«Каждый из вас добился успехов в своей деятельности: учебе, спорте, преподавании, воспитании, на производстве и в искусстве. Мы рады этому и верим в наше подрастающее поколение. Прими правительства – это признание ваших заслуг, награда за упорство, за дерзание, за мастерство и большой труд», - сказал председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов, обращаясь к участникам торжественной церемонии.



Одна из награжденных – активист экологического движения из Плавска Ирина Семина. «Я стала руководителем проекта «Чистый город». Сейчас мы пытаемся улучшить экологическую ситуацию в нашем районе. Я в основном занимаюсь реками, то есть мы очищаем прибрежную полосу», - рассказывает Ирина.



В областном центре состоялось вручение премий правительства региона для поддержки талантливой молодежи. Она вручается с 2010 года, по пяти основным номинациям: «Социально-значимая и общественная деятельность», «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность», «Профессиональное мастерство», «Художественное творчество», «Любительский спорт». Сумма премии составляет 20 тысяч рублей. А её соискателями становятся молодые люди от 18 до 30 лет.«Каждый из вас добился успехов в своей деятельности: учебе, спорте, преподавании, воспитании, на производстве и в искусстве. Мы рады этому и верим в наше подрастающее поколение. Прими правительства – это признание ваших заслуг, награда за упорство, за дерзание, за мастерство и большой труд», - сказал председатель Правительства Тульской области Юрий Андрианов, обращаясь к участникам торжественной церемонии.Одна из награжденных – активист экологического движения из Плавска Ирина Семина. «Я стала руководителем проекта «Чистый город». Сейчас мы пытаемся улучшить экологическую ситуацию в нашем районе. Я в основном занимаюсь реками, то есть мы очищаем прибрежную полосу», - рассказывает Ирина.











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