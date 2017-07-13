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13.07.2017 15:55 В Тульской области будет развивать островки культуры на периферии "Вести-Тула"





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По словам руководителя ведомства, с целью развития культурно-познавательного туризма в регионе подписан ряд соглашений о сотрудничестве: с Центральной пригородной пассажирской компанией, Российским союзом туриндустрии, Фондом развития малых исторических городов.



Также стоит отметить, что в этом году наша область стала участником сразу нескольких общероссийских проектов, среди которых «Сто клубов на селе», которая позволит привлечь средства на развитие островков культуры на периферии.



Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что «…на программу «Местный дом культуры» планируется выделить около 19 миллионов рублей. Из них около 17 миллионов – из федерального бюджета. В рамках проектов «Сто клубов на селе» и «Местный дом культуры» будет построено восемь новых клубов. Капитальный ремонт будет сделан в четырнадцати клубах. Тринадцать клубов получат новое оборудование».



Более одного миллиона трёхсот тысяч человек посетили музейные учреждения региона за первое полугодие 2017-го. Такие данные озвучила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина на заседании правительства.По словам руководителя ведомства, с целью развития культурно-познавательного туризма в регионе подписан ряд соглашений о сотрудничестве: с Центральной пригородной пассажирской компанией, Российским союзом туриндустрии, Фондом развития малых исторических городов.Также стоит отметить, что в этом году наша область стала участником сразу нескольких общероссийских проектов, среди которых «Сто клубов на селе», которая позволит привлечь средства на развитие островков культуры на периферии.Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина рассказала, что «…на программу «Местный дом культуры» планируется выделить около 19 миллионов рублей. Из них около 17 миллионов – из федерального бюджета. В рамках проектов «Сто клубов на селе» и «Местный дом культуры» будет построено восемь новых клубов. Капитальный ремонт будет сделан в четырнадцати клубах. Тринадцать клубов получат новое оборудование».











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