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13.07.2017 14:20 Ремонт фасада Старой тульской аптеки сделают на средства немецких потомков Вести-Тула





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На днях дом номер 27 на проспекте Ленина посетили потомки из Германии первого владельца этой аптеки - фармацевта Белявского. Они то и пожертвовали 400 тысяч рублей на ремонт фасада Старой тульской аптеки.



Здание Старой тульской аптеки в скором времени преобразится. Здесь планируют провести ремонт фасада, а так же упорядочить рекламу на здании. Все вывески будут выполнены в едином стилевом решении, сохраняющем и подчеркивающем исторический облик дома. Ну а средства на все эти нужды выделили, скажем так, иностранные инвесторы.На днях дом номер 27 на проспекте Ленина посетили потомки из Германии первого владельца этой аптеки - фармацевта Белявского. Они то и пожертвовали 400 тысяч рублей на ремонт фасада Старой тульской аптеки.

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