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13.07.2017 13:05 В ДТП на трассе Тула-Новомосковск снова погиб человек
Вести-Тула

В ДТП на трассе Тула-Новомосковск снова погиб человек

| фото |
12 июля 2017 года на 7-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» женщина, управляя автомобилем «Лада Иксрей», совершила столкновение с автомобилем «ДАФ 95XF», после чего отечественная машина въехала в грузовик «Фотон». Автомобиль «ДАФ» совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ 330202». В результате ДТП пострадали двое пассажиров «Лады», водитель данного автомобиля от полученных травм скончался на месте ДТП.

На 147-м километре автодороги М-2 «Крым» женщина за рулём «Нивы Шевроле» совершила столкновение с автомобилем «Хендай Акцент», после чего «Хендай» наехал на стоящий грузовой автомобиль «FRЕIGНТLINЕR СЕNТURУ». В результате ДТП водитель автомобиля «Хендай Акцент», от полученных травм скончался на месте, сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области.
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