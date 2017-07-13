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НОВОСТИ | Общество



13.07.2017 12:05 Тульский театр «Мюсли» пригласили на три международных фестиваля
Вести-Тула

Тульский театр «Мюсли» пригласили на три международных фестиваля

| фото |
8 августа молодёжный театр-студия «Мюсли» на месяц отправится на гастроли. Юные актёры спектакля «Тормашки! Обратная сторона земли» в этом году были приглашены сразу на три международных фестиваля. Сейчас в Городском концертном зале проходят самые репетиции.

«Каждому фестивалю предшествует очень долгая работа оргкомитета, попасть туда очень непросто, спектакль должен быть действительно достойным. На каждый фестиваль подавались более 100 заявок, а отбирались считанные работы», - говорит художественный руководитель театра Людмила Кацеро.

Особо высоко спектакль оценил оргкомитет испанского Международного фестиваля любительских театров в Жироне. Организаторы пригласили «Мюсли» не только принять участие в основной программе, но и представить спектакль на церемонии открытия.

Как рассказала Людмила Кацеро, «спектакль о чудаках, о параллельной вселенной, где живут такие прекрасные наивные добрые люди. Спектакль охватывает целую жизнь этой клоунской вселенной, начиная с сотворения мира и заканчивая тем, что этот мир уносят со сцены».
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