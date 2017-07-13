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13.07.2017 11:26 По просьбам жителей в Новомосковске исправят последствия капремонта Вести-Тула





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«Мы провели обследование, чтобы выявить истинную причину, почему это происходит, - рассказал Глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев. - Выяснилось, что нужно провести два мероприятия: изолировать верхний розлив, который идёт по чердаку. Трубы были голые, когда давали тепло – образовывалась наледь. Эта работа уже выполнена управляющей компанией. Вторая работа – увеличить нижний лист свеса. Для этой капитальной работы привлекаем внебюджетные фонды».



Дом по улице Берёзовая 10/2 в Новомосковске ещё в 2012 году вошёл в число нуждающихся в капитальном ремонте. На тот момент была произведена только замена шиферной кровли, чего оказалось недостаточно. Переход с шифера на профлист привёл к протеканиям. И вот в этом году встревоженные жители обратились в администрацию города и к губернатору области с просьбой о помощи.«Мы провели обследование, чтобы выявить истинную причину, почему это происходит, - рассказал Глава администрации Новомосковска Вадим Жерздев. - Выяснилось, что нужно провести два мероприятия: изолировать верхний розлив, который идёт по чердаку. Трубы были голые, когда давали тепло – образовывалась наледь. Эта работа уже выполнена управляющей компанией. Вторая работа – увеличить нижний лист свеса. Для этой капитальной работы привлекаем внебюджетные фонды».







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