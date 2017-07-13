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13.07.2017 10:32 Тульский ФК «Арсенал» подписал контракт с сербским полузащитником Вести-Тула





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Опорный полузащитник имеет опыт выступления за молодёжную сборную страны, за которую он провёл более 20 матчей и отличился четыре раза. Между тем Влад Рыжков, Вадим Стеклов и Иван Иванов покидают «Арсенал». Три футболиста тульской команды выставлены на трансфер.



Тульский футбольный клуб «Арсенал» подписал на два года контракт с полузащитником Гораном Чаушичем, сообщает пресс-служба клуба. 25-летний полузащитник является воспитанником белградской «Црвены Звезды». Последний сезон Чаушич провёл в испанской «Осасуне», которая выступает в Ла Лиге. На счету сербского футболиста 26 матчей и один забитый мяч.Опорный полузащитник имеет опыт выступления за молодёжную сборную страны, за которую он провёл более 20 матчей и отличился четыре раза. Между тем Влад Рыжков, Вадим Стеклов и Иван Иванов покидают «Арсенал». Три футболиста тульской команды выставлены на трансфер.

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