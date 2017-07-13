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13.07.2017 10:21 Туляки будут меньше нервничать при переезде трамвайных рельсов Виталий Моторин





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Но хороших новостей автомобилисты все же дождались. Первая и главная из них - ремонт еще не закончен. «Всё будет сделано заподлицо. Здесь вопрос погоды. Мы в графике, но определённые корректировки вносятся», - пояснил глава администрации Тулы Евгений Авилов.



Новость вторая - на работы гарантия пять лет, что говорит о неплохом их качестве. По словам заместителя главы администрации Тулы по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина, «рецептура этого асфальта уникальна. Насколько нам известно, только одна эта фирма применяет такой рецепт, асфальт очень высокого качества».



Укладывать асфальт на рельсы будут при помощи специально предназначенных для этого машин - называются они думперы.



Активнее всего по этой технологии асфальтируют трамвайные пути в Петербурге, впрочем, и Тула с работой думперов уже знакома, они были замечены на улицах Тимирязева и Михеева, а теперь к всеобщей радости закончили переезд на Каракозова. Он, впрочем, не единственный проблемный.



Переездом на улице Ложевой обещают заняться уже сегодня ночью, а питерская технология в Туле, видимо, приживется - у властей на нее есть планы и в следующие годы. По словам главы администрации Тулы Евгений Авилова, «этой технологии подвергнется улица Фридриха Энгельса, Оборонная. Плитка будет заменена на такое покрытие».



И будем надеяться, что затягивать с асфальтированием в последующем не придется, тогда отзывы водителей уж точно будут лишь положительными.



Наверное, другие отзывы услышать сложно, если переезд через трамвайные пути преодолевать приходится вот так. Длится это уже не первую неделю, ремонт затянулся, и словно шумящий перфоратором сосед начал раздражать горожан. Недовольные, колкие и язвительные комментарии успели перебраться из салонов машин на страницы социальных сетей.Но хороших новостей автомобилисты все же дождались. Первая и главная из них - ремонт еще не закончен. «Всё будет сделано заподлицо. Здесь вопрос погоды. Мы в графике, но определённые корректировки вносятся», - пояснил глава администрации Тулы Евгений Авилов.Новость вторая - на работы гарантия пять лет, что говорит о неплохом их качестве. По словам заместителя главы администрации Тулы по транспорту и дорожному хозяйству Алексея Крыгина, «рецептура этого асфальта уникальна. Насколько нам известно, только одна эта фирма применяет такой рецепт, асфальт очень высокого качества».Укладывать асфальт на рельсы будут при помощи специально предназначенных для этого машин - называются они думперы.Активнее всего по этой технологии асфальтируют трамвайные пути в Петербурге, впрочем, и Тула с работой думперов уже знакома, они были замечены на улицах Тимирязева и Михеева, а теперь к всеобщей радости закончили переезд на Каракозова. Он, впрочем, не единственный проблемный.Переездом на улице Ложевой обещают заняться уже сегодня ночью, а питерская технология в Туле, видимо, приживется - у властей на нее есть планы и в следующие годы. По словам главы администрации Тулы Евгений Авилова, «этой технологии подвергнется улица Фридриха Энгельса, Оборонная. Плитка будет заменена на такое покрытие».И будем надеяться, что затягивать с асфальтированием в последующем не придется, тогда отзывы водителей уж точно будут лишь положительными.





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