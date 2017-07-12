Отцы и дети:
Отравление метанолом
Матвей:
Путь к жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Тульский роддом:
Опасные процедуры


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



12.07.2017 18:25 «Туластат» подвел предварительные итоги сельхозпереписи
"Вести-Тула"



| фото |
Сколько в Тульской области кур, много ли площадей засеяно картошкой и выращивают ли в регионе, скажем, розовых фламинго? Вооружившись опросниками, бумажными, по старинке, и новыми электронными, это выясняли переписчики. Сельскохозяйственная перепись прошла в 2016 году. Сейчас стали известны первые итоги.

«Было переписано более 200 тысяч сельскохозяйственных объектов. Это и сельхозпредприятия, и фермерские хозяйства, и личные подсобные хозяйства», - рассказывает заместитель руководителя «Туластата» Любовь Подосенова.

Впрочем, о том, сколько голов скота и гектаров сельхозкультур было насчитано, специалисты расскажут позже - в конце 2018-го года. Сейчас данные обрабатываются и полностью переводятся с бумаги в электронные системы.

Пока же «Туластат» благодарит тех, кто наиболее активно помогал в сельхозпереписи-2016. Памятной медали, кстати, удостоились и наши коллеги, освещавшие эту тему в теле- и радиоэфире.

Впереди новая масштабная работа - переписи населения 2020 года. В ней, кстати, не откажутся от методов, проверенных годами. Но добавят и новые формы работы. В частности, сведения можно будет подать при помощи сети Интернет.
















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.