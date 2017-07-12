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12.07.2017 18:25 «Туластат» подвел предварительные итоги сельхозпереписи "Вести-Тула"





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«Было переписано более 200 тысяч сельскохозяйственных объектов. Это и сельхозпредприятия, и фермерские хозяйства, и личные подсобные хозяйства», - рассказывает заместитель руководителя «Туластата» Любовь Подосенова.



Впрочем, о том, сколько голов скота и гектаров сельхозкультур было насчитано, специалисты расскажут позже - в конце 2018-го года. Сейчас данные обрабатываются и полностью переводятся с бумаги в электронные системы.



Пока же «Туластат» благодарит тех, кто наиболее активно помогал в сельхозпереписи-2016. Памятной медали, кстати, удостоились и наши коллеги, освещавшие эту тему в теле- и радиоэфире.



Впереди новая масштабная работа - переписи населения 2020 года. В ней, кстати, не откажутся от методов, проверенных годами. Но добавят и новые формы работы. В частности, сведения можно будет подать при помощи сети Интернет.



Сколько в Тульской области кур, много ли площадей засеяно картошкой и выращивают ли в регионе, скажем, розовых фламинго? Вооружившись опросниками, бумажными, по старинке, и новыми электронными, это выясняли переписчики. Сельскохозяйственная перепись прошла в 2016 году. Сейчас стали известны первые итоги.«Было переписано более 200 тысяч сельскохозяйственных объектов. Это и сельхозпредприятия, и фермерские хозяйства, и личные подсобные хозяйства», - рассказывает заместитель руководителя «Туластата» Любовь Подосенова.Впрочем, о том, сколько голов скота и гектаров сельхозкультур было насчитано, специалисты расскажут позже - в конце 2018-го года. Сейчас данные обрабатываются и полностью переводятся с бумаги в электронные системы.Пока же «Туластат» благодарит тех, кто наиболее активно помогал в сельхозпереписи-2016. Памятной медали, кстати, удостоились и наши коллеги, освещавшие эту тему в теле- и радиоэфире.Впереди новая масштабная работа - переписи населения 2020 года. В ней, кстати, не откажутся от методов, проверенных годами. Но добавят и новые формы работы. В частности, сведения можно будет подать при помощи сети Интернет.











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