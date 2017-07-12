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НОВОСТИ | Общество



12.07.2017 17:13 В Тульской области санитарные врачи забраковали полтонны мяса
"Вести-Тула"



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На базе Тульского центра гигиены и эпидемиологии в ходе внеплановых проверок исследовано сто образцов мяса свинины, птицы и продуктов их переработки. Четыре из них не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза по микробиологическим показателям.

Всего же управлением Роспотребнадзора по Тульской области во втором квартале 2017 года проверено 134 объекта: организаций торговли, общественного питания и два предприятия (птицефабрика «Тульская», и «Воловский бройлер»).

По результатам мероприятий на них установлены нарушения законодательства в сфере технического регулирования. В отношении юридических и должностных лиц указанных предприятий возбуждены дела об административном правонарушении.













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