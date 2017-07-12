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12.07.2017 17:13 В Тульской области санитарные врачи забраковали полтонны мяса "Вести-Тула"





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Всего же управлением Роспотребнадзора по Тульской области во втором квартале 2017 года проверено 134 объекта: организаций торговли, общественного питания и два предприятия (птицефабрика «Тульская», и «Воловский бройлер»).



По результатам мероприятий на них установлены нарушения законодательства в сфере технического регулирования. В отношении юридических и должностных лиц указанных предприятий возбуждены дела об административном правонарушении.







На базе Тульского центра гигиены и эпидемиологии в ходе внеплановых проверок исследовано сто образцов мяса свинины, птицы и продуктов их переработки. Четыре из них не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза по микробиологическим показателям.Всего же управлением Роспотребнадзора по Тульской области во втором квартале 2017 года проверено 134 объекта: организаций торговли, общественного питания и два предприятия (птицефабрика «Тульская», и «Воловский бройлер»).По результатам мероприятий на них установлены нарушения законодательства в сфере технического регулирования. В отношении юридических и должностных лиц указанных предприятий возбуждены дела об административном правонарушении.

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