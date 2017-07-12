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НОВОСТИ | Общество



12.07.2017 15:58 Тульские студенты установили флаг в Финском заливе
"Вести-Тула"



| фото |
На острове Большой Тютерс, что в Финском заливе, теперь развивается флаг тульского госуниверситета. Его туда водрузили студенты института горного дела и строительства ТулГУ во время экспедиции, организованной Русским географическим обществом.

Чтобы попасть в состав этой экспедиции ребята прошли строгий отбор. Три недели, проведенные на острове, студенты занимались ликвидацией последствий антропогенного воздействия на природные системы, разбором потенциально пожароопасных лесных завалов.

Кроме того молодые люди изучали тайны островных лабиринтов и петроглифов, дна и прибрежной зоны Балтийского моря, исследовали остатки местных поселений начиная от эпохи неолита вплоть до 20-ого века, искали захоронений советских солдат. Со слов ребят, это была настоящая трёхнедельная школа жизни, истории и патриотизма.
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