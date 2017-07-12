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12.07.2017 15:02 При перевозке детей у водителей появилась альтернатива Вести-Тула





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А вот так называемые адаптеры ремня окончательно попали под запрет. Краш-тесты показали, что они опаснее штатных ремней. По сводкам ГАИ дети без кресел страдают чаще. Штатный ремень рассчитан на защиту взрослого человека, а потому Госавтоинспекция рекомендует руководствоваться больше не новыми правилами, а собственным чутьем и исходить из габаритов юного пассажира.



Руководитель группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области Елена Шалагинова говорит, что «несмотря на то, что у водителей появилась альтернатива использовать ремни, мы призываем перевозить детей в автокреслах. Они максимально обезопасят в случае ДТП».



Сегодня вступают в силу изменения в Правила дорожного движения. Водителям разрешили пристегивать детей от 7 до 11 лет штатным ремнем безопасности, но только при перевозке на заднем сидении. Детей же до семи лет по-прежнему необходимо перевозить в автокреслах.А вот так называемые адаптеры ремня окончательно попали под запрет. Краш-тесты показали, что они опаснее штатных ремней. По сводкам ГАИ дети без кресел страдают чаще. Штатный ремень рассчитан на защиту взрослого человека, а потому Госавтоинспекция рекомендует руководствоваться больше не новыми правилами, а собственным чутьем и исходить из габаритов юного пассажира.Руководитель группы по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Тульской области Елена Шалагинова говорит, что «несмотря на то, что у водителей появилась альтернатива использовать ремни, мы призываем перевозить детей в автокреслах. Они максимально обезопасят в случае ДТП».





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