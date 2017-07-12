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12.07.2017 12:40 Сто тульских школьников отправились на отдых в Крым Вести-Тула





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Списки отдыхающих формировал отдел социальной защиты населения, обязательные критерии отбора детей, кроме льготных категорий - активность в спорте, творчестве и общественной жизни. Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова рассказала, что «это один из элементов региональной программы поддержки семей с детьми. Это поручение губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина максимально обратить внимание на отдых детей из многодетных семей, опекунских семей, детей с ограниченными возможностями здоровья. Уверены, что они вернутся довольными, здоровыми, насыщенными впечатлениями».



Крымские каникулы начались для группы из ста тульских школьников. Всего за июль-август отдохнут и оздоровятся 200 детей из Тульской области. Три недели ребята проведут в санатории «Бригантина» в Евпатории.Списки отдыхающих формировал отдел социальной защиты населения, обязательные критерии отбора детей, кроме льготных категорий - активность в спорте, творчестве и общественной жизни. Заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова рассказала, что «это один из элементов региональной программы поддержки семей с детьми. Это поручение губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина максимально обратить внимание на отдых детей из многодетных семей, опекунских семей, детей с ограниченными возможностями здоровья. Уверены, что они вернутся довольными, здоровыми, насыщенными впечатлениями».







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