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12.07.2017 12:28 К жителям Арсеньевского района приехала «Выездная поликлиника» Вести-Тула





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Проект стартовал в Тульской области 26 июня 2017 года. В составе передвижной поликлиники - 37 специалистов, из них 14 врачей. За это время лечебно-профилактический осмотр жителей проведён в 15 муниципальных образованиях. На сегодняшний день врачами обследовано почти 4000 человек, проведено около 5500 высокоточных исследований (таких как флюорография, ЭКГ, маммография, УЗИ). Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в подведомственных учреждениях ФМБА отобрано свыше 230 пациентов.



Жителей Арсеньевского района сегодня осматривают сотрудники сводного отряда Федерального медико-биологического агентства России в рамках проекта «Выездная поликлиника». Приём московские врачи будут вести до 18 часов у здания местной амбулатории.Проект стартовал в Тульской области 26 июня 2017 года. В составе передвижной поликлиники - 37 специалистов, из них 14 врачей. За это время лечебно-профилактический осмотр жителей проведён в 15 муниципальных образованиях. На сегодняшний день врачами обследовано почти 4000 человек, проведено около 5500 высокоточных исследований (таких как флюорография, ЭКГ, маммография, УЗИ). Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в подведомственных учреждениях ФМБА отобрано свыше 230 пациентов.

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