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12.07.2017 11:43 Эльвира Кирсанова из Киреевска спела на отборочном туре детского «Евровидения» Анастасия Октябрьская, София Гафарова





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И только самые близкие понимали, что значил для юной артистки этот успех. С семи лет Эльвира воспитывается в школе-интернате, туда попала вместе со старшей сестрой. Родители злоупотребляли спиртным, отец и вовсе поднимал руку на детей. «Каждый вечер мы представляли с ней, что у нас будет много кукол, много игрушек, не будет никаких проблем, мы будем счастливыми детьми», - рассказывает Лилия Кирсанова.



Мама умерла, отца лишили родительских прав. У девочек осталась единственная бабушка, которая в силах взять внучек только на каникулы. «Бог даёт людям сначала плохое, а потом хорошее, чтобы научить чему-то, - рассуждает Эльвира Кирсанова. – Я никогда не буду пить и не брошу своих детей».



Зная историю Эльвиры, для нее на конкурс песню написал Антон Азаров. Поэтому девочка ее не поет, а проживает.



Но любимой песней Эльвиры стала песня Золушки. Именно с нее началась вокальная жизнь юной артистки. Теперь регулярные репетиции, выступления. Репертуар расширяется, песни становятся сложнее. «Над диапазоном ей работать и работать. Она может петь в разной манере – и эстрадный вокал, и академическая манера пения», - рассказала учитель музыки Киреевской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Наталья Стельникова.



При большом увлечении музыкой Эльвира хорошо учится и планирует поступить как минимум в институт культуры. И по-девичьи верит, что из Золушки обязательно станет принцессой сцены.



Для обычной девчонки из Киреевска мечтой было попасть на детское «Евровидение», и она почти сбылась. Эльвира Кирсанова попала на российский отборочный тур и вошла в двадцатку лучших.И только самые близкие понимали, что значил для юной артистки этот успех. С семи лет Эльвира воспитывается в школе-интернате, туда попала вместе со старшей сестрой. Родители злоупотребляли спиртным, отец и вовсе поднимал руку на детей. «Каждый вечер мы представляли с ней, что у нас будет много кукол, много игрушек, не будет никаких проблем, мы будем счастливыми детьми», - рассказывает Лилия Кирсанова.Мама умерла, отца лишили родительских прав. У девочек осталась единственная бабушка, которая в силах взять внучек только на каникулы. «Бог даёт людям сначала плохое, а потом хорошее, чтобы научить чему-то, - рассуждает Эльвира Кирсанова. – Я никогда не буду пить и не брошу своих детей».Зная историю Эльвиры, для нее на конкурс песню написал Антон Азаров. Поэтому девочка ее не поет, а проживает.Но любимой песней Эльвиры стала песня Золушки. Именно с нее началась вокальная жизнь юной артистки. Теперь регулярные репетиции, выступления. Репертуар расширяется, песни становятся сложнее. «Над диапазоном ей работать и работать. Она может петь в разной манере – и эстрадный вокал, и академическая манера пения», - рассказала учитель музыки Киреевской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Наталья Стельникова.При большом увлечении музыкой Эльвира хорошо учится и планирует поступить как минимум в институт культуры. И по-девичьи верит, что из Золушки обязательно станет принцессой сцены.





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