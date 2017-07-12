НОВОСТИ | Общество







12.07.2017 10:59 Врачи и спасатели предупредили любителей грибов об опасностях София Гафарова





| фото |



Выбор невелик, потому что в этом году грибы поспели недели на две позже обычного. Да из-за дождливости немало червивых. Поэтому не дожидаясь сезона грибного изобилия, санитарные врачи советуют быть осторожными. «Травления из года в год связаны с беспечностью. Люди продолжают приобретать грибы в местах стихийной торговли, у незнакомых людей. Видовая принадлежность грибов не проверена», - пояснила заместитель начальника отдела надзора за питанием Управления Роспотребнадзора по Тульской области Елена Давыдова.



Если и захотелось свежих грибов, лучше сходить на стационарный рынок. Там без лабораторной проверки товар продавать запрещено. В местах стихийной продажи есть вероятность купить кота в мешке. Когда, где, да и кем собирались грибы - правду не скажут. А ведь известно, что эти дары природы способны впитывать все вредные вещества, если растут, к примеру, близ дороги или химического предприятия. Долгое хранение перед обработкой тоже спровоцирует недуг.



Если вы решили сами собрать грибы, здесь подстерегает другая опасность. По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максима Пряхина, «грибники теряются, когда пытаются изведать новые места, срезать маршрут, не следят за временем».



Поэтому, отправляясь на тихую охоту, подготовьтесь: зарядите телефон, изучите карту территории, осведомите о планах родных и запомните номер экстренной службы 112.



«Пока только лисички. Белых особо нет, один-два попадается, но будут!», - так на грибной сезон своими чаяниями делится грибник со стажем Али Рзаев. Ближе к обеду он единственный остался на рынке, чтобы распродать лесной урожай. Говорит, цена осталась прежняя по сравнению с прошлым годом. За литровую банку лисичек - 200 рублей.Выбор невелик, потому что в этом году грибы поспели недели на две позже обычного. Да из-за дождливости немало червивых. Поэтому не дожидаясь сезона грибного изобилия, санитарные врачи советуют быть осторожными. «Травления из года в год связаны с беспечностью. Люди продолжают приобретать грибы в местах стихийной торговли, у незнакомых людей. Видовая принадлежность грибов не проверена», - пояснила заместитель начальника отдела надзора за питанием Управления Роспотребнадзора по Тульской области Елена Давыдова.Если и захотелось свежих грибов, лучше сходить на стационарный рынок. Там без лабораторной проверки товар продавать запрещено. В местах стихийной продажи есть вероятность купить кота в мешке. Когда, где, да и кем собирались грибы - правду не скажут. А ведь известно, что эти дары природы способны впитывать все вредные вещества, если растут, к примеру, близ дороги или химического предприятия. Долгое хранение перед обработкой тоже спровоцирует недуг.Если вы решили сами собрать грибы, здесь подстерегает другая опасность. По словам начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области Максима Пряхина, «грибники теряются, когда пытаются изведать новые места, срезать маршрут, не следят за временем».Поэтому, отправляясь на тихую охоту, подготовьтесь: зарядите телефон, изучите карту территории, осведомите о планах родных и запомните номер экстренной службы 112.







Читать @gtrktula

















