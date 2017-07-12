НОВОСТИ | Общество







12.07.2017 10:42 В Новомосковске намерены улучшить теплоснабжение домов Вести-Тула





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Кроме плановых работ по реконструкции систем теплоснабжения, ведутся подготовительные работы в управляющих компаниях. В соответствии с планом было построено пять модульных котельных. В перспективе строительство ещё пяти новых котельных, которые будут обеспечивать горячей водой. «Выполнен огромный объём работ по перекладке труб вдоль улиц Куйбышева и Пашанина, что однозначно улучшит теплоснабжение микрорайона. Контроль со стороны администрации осуществляем постоянно».



В рамках ежегодной подготовки к отопительному сезону в Новомосковске начали выполнять работы по замене трубопроводов. По словам главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева, «в этом году будет поменяно не менее 5% трубопроводов. Трубы меняются с увеличением диаметра, чтобы обеспечить комфортное теплоснабжение. Мы благополучно выполнили задачи, которые брали на себя».Кроме плановых работ по реконструкции систем теплоснабжения, ведутся подготовительные работы в управляющих компаниях. В соответствии с планом было построено пять модульных котельных. В перспективе строительство ещё пяти новых котельных, которые будут обеспечивать горячей водой. «Выполнен огромный объём работ по перекладке труб вдоль улиц Куйбышева и Пашанина, что однозначно улучшит теплоснабжение микрорайона. Контроль со стороны администрации осуществляем постоянно».







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