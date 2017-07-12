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НОВОСТИ | Общество



12.07.2017 10:21 В Тульской области взялись за ремонт проблемных дорог на окраинах
Татьяна Голубова

В Тульской области взялись за ремонт проблемных дорог на окраинах

| фото |
Ещё в 2016 году дорога на улице Куликовской в посёлке Куркино была включена в программу «Народный бюджет», но ремонта жители ждали целый год. Виной тому оказался недобросовестный подрядчик, не уложившийся в сроки.

Тогда же жителям пришлось обратиться к главе региона Алексею Дюмину с жалобой на бездействие местных властей, благодаря чему делу и был дан ход. «Хочется сказать слова благодарности губернатору, который обратил внимание на нашу дорогу и принял меры, чтобы она была отремонтирована», - говорит житель посёлка Василий Бушин.

А вот на окраине города Донского дорога на улице Калинина не просто прославилась своими ямами, но и стала лидером в «Рейтинге убитых дорог ОНФ». Кроме жилых домов на улице расположены важнейшие социальные объекты: детская больница, поликлиника, детский сад. И вот уже две недели как «убитую» часть, а это полкилометра, выровняли и засыпали щебнем.

Как рассказал глава администрации города Донского Руслан Бутов, «на этот год у нас был запланирован ремонт дороги, чтобы засыпать её щебёнкой и снизить аварийность. На следующий год намерены сделать здесь асфальт».

Дороги города очень загружены, по главной улице проходит 17 только автобусных маршрутов, хотя некоторые пути, находящиеся в городской черте, не то что разбиты - их попросту нет.

В этом году с помощью бюджетного фонда и программы «Народный бюджет» будет направленно порядка 50 миллионов рублей на улучшение дорог. Ремонтом будут охвачены все части города, самые проблемные из них - в частных секторах и на окраинах - будут отремонтированы в первую очередь.

«Наша власть близка к народу, слышит наши проблемы. Администрация быстро отреагировала на наши пожелания. Мы осознаём, что мы нужны как жители нашему городу», - заметила жительница Донского Ирина Мамичева.
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