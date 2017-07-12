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12.07.2017 09:56 Спросом на летние продукты руководит солнце Виктория Живейнова





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Но если морсы ещё возможно приготовить самим, то вот со следующим продуктом - проблематично, придется сильно постараться, а потому проще купить. В повестке дня – мороженое. «Спрос совсем маленький. Как солнышко выглядывает – берут, а скрывается – не покупают», - говорит продавец мороженого.



И вот очередной теплый день привлёк желающих искупаться и позагорать. Самое ближайшее место, где это можно сделать жителям Тулы - парк имени Белоусова. Здесь к пляжному сезону готовы давно. На страже отдыха спасатели и охрана, на прокат можно взять катамаран.



Вода несколько дней прогревалась до 17 градусов, сегодня верхний слой прогрелся ещё на несколько градусов. В общем, резюме почти на середину июля такое: есть солнце - есть спрос на летние продукты и развлечения, нет солнца - нет спроса. Зато ажиотаж на теплые деньки наблюдается с начала сезона. Очередь за солнцем заняли, ждём...



Освежиться этим летом можно под дождём - с ним дефицита не намечается, да и при плюс 15-20 градусах не очень-то хочется этой самой свежести - хватает!!! Палатки с манящим названием «Квас» - картина «Одиночество». Привлекает этот напиток покупателей лишь в самую жару, когда градусов так 25... Больше пока июль нам не выдавал.Но если морсы ещё возможно приготовить самим, то вот со следующим продуктом - проблематично, придется сильно постараться, а потому проще купить. В повестке дня – мороженое. «Спрос совсем маленький. Как солнышко выглядывает – берут, а скрывается – не покупают», - говорит продавец мороженого.И вот очередной теплый день привлёк желающих искупаться и позагорать. Самое ближайшее место, где это можно сделать жителям Тулы - парк имени Белоусова. Здесь к пляжному сезону готовы давно. На страже отдыха спасатели и охрана, на прокат можно взять катамаран.Вода несколько дней прогревалась до 17 градусов, сегодня верхний слой прогрелся ещё на несколько градусов. В общем, резюме почти на середину июля такое: есть солнце - есть спрос на летние продукты и развлечения, нет солнца - нет спроса. Зато ажиотаж на теплые деньки наблюдается с начала сезона. Очередь за солнцем заняли, ждём...







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