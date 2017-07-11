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11.07.2017 18:39 В Туле 26-летнего мужчину подозревают в убийстве девушки Вести-Тула





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Как сообщил руководитель Зареченского межрайонного следственного отдела по городу Туле СУ СК РФ по Тульской области Юрий Дементьев, “на пятом этаже был обнаружен труп девушки с колото-резаными ранениями в области шеи. Вторая потерпевшая была доставлена в реанимацию. По горячим следам было установлено лицо, которое подозревается в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение, он задержан. Обстоятельства подтверждают факт нанесения повреждений именно им”.



26-летнего мужчину подозревают в убийстве молодой девушки. Её тело было обнаружено в одной из квартир в доме на улице Калинина в Туле. Сейчас расследованием данного уголовного дела занимаются сотрудники регионального управления Следственного комитета России. И следователям уже удалось восстановить подробности кровавой расправы, в которой пострадала еще одна женщина, она находится в реанимации областной клинической больницы.Как сообщил руководитель Зареченского межрайонного следственного отдела по городу Туле СУ СК РФ по Тульской области Юрий Дементьев, “на пятом этаже был обнаружен труп девушки с колото-резаными ранениями в области шеи. Вторая потерпевшая была доставлена в реанимацию. По горячим следам было установлено лицо, которое подозревается в совершении преступления. Ему предъявлено обвинение, он задержан. Обстоятельства подтверждают факт нанесения повреждений именно им”.







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