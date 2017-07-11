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11.07.2017 10:25 Туляки стали бронзовыми призёрами Чемпионата Мира по голболу Вести-Тула





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По его словам, «для всех ребят это был первый международный выезд, поэтому эмоции зашкаливали. Соперники были сложные. Один из наших игроков получил травму и почти весь чемпионат отыграл с трещиной в пальце на руке».



Туляки Михаил Егоров и Артём Скотников в составе сборной команды России стали бронзовыми призёрами Чемпионата Мира по голболу, проходившего в Венгрии. Оба спортсмена являются воспитанниками тульского Спортивно-реабилитационного центра инвалидов под началом тренера сборной команды Тульской области, а также старшего тренера сборной России Олега Белошенко.По его словам, «для всех ребят это был первый международный выезд, поэтому эмоции зашкаливали. Соперники были сложные. Один из наших игроков получил травму и почти весь чемпионат отыграл с трещиной в пальце на руке».





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