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НОВОСТИ | Общество



11.07.2017 09:50 После визита губернатора в Славном резко начали чинить кровли
Виталий Моторин

После визита губернатора в Славном резко начали чинить кровли

| фото |
На кухне, в зале и даже на лестничной клетке - потолки в домах посёлка с гордым названием Славный текут. Уже не первый год, да ещё как! «Через час в дождь уже полные тазы», - жалуется местный житель.

Всего домов, чьим жителям этим дождливым летом тазики особенно нужны, семь. Истории, которые в них рассказывают, похожи: обращались много куда, толку не было. И кто знает, сколько бы еще люди, подобно пассажирам тонущей шлюпки, черпали чарками воду, если бы в городок с рабочим визитом не приехал губернатор Алексей Дюмин. Поручения разобраться с кровлями коммунальщики получили сразу же.

Начальник Государственной жилищной инспекции по Тульской области Алексей Бирюлин пояснил: «Один дом – капитальный ремонт, замена кровельного покрытия и стропильной системы, обрешётки. На двух домах – сравнительно небольшие ремонтные работы, примыкание к дымвентканалам. Оставшиеся четыре дома – достаточно большие работы».

11-летний Сева раньше играл на гитаре, в основном, для сверстников и бабушек во дворе. Теперь у него есть новые слушатели - монтажники, которые взялись за ремонт кровель в Славном. Сейчас он ведется сразу на трех многоквартирных домах. Как рассказал главный инженер фирмы- подрядчика Михаил Забродин, «на данном доме полностью меняется обрешётка, настенный желоб с карнизными свесами, делается гидропароизоляция».

Отремонтировать все проблемные кровли в Славном должны до середины августа – это часть поручения главы региона. По такому случаю жители верхних этажей, наконец, намерены сделать хорошие ремонты. А бард Сева, возможно, даже посвятит долгожданному и очень важному для маленького посёлка событию песню.
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