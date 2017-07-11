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11.07.2017 09:50 После визита губернатора в Славном резко начали чинить кровли Виталий Моторин





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Всего домов, чьим жителям этим дождливым летом тазики особенно нужны, семь. Истории, которые в них рассказывают, похожи: обращались много куда, толку не было. И кто знает, сколько бы еще люди, подобно пассажирам тонущей шлюпки, черпали чарками воду, если бы в городок с рабочим визитом не приехал губернатор Алексей Дюмин. Поручения разобраться с кровлями коммунальщики получили сразу же.



Начальник Государственной жилищной инспекции по Тульской области Алексей Бирюлин пояснил: «Один дом – капитальный ремонт, замена кровельного покрытия и стропильной системы, обрешётки. На двух домах – сравнительно небольшие ремонтные работы, примыкание к дымвентканалам. Оставшиеся четыре дома – достаточно большие работы».



11-летний Сева раньше играл на гитаре, в основном, для сверстников и бабушек во дворе. Теперь у него есть новые слушатели - монтажники, которые взялись за ремонт кровель в Славном. Сейчас он ведется сразу на трех многоквартирных домах. Как рассказал главный инженер фирмы- подрядчика Михаил Забродин, «на данном доме полностью меняется обрешётка, настенный желоб с карнизными свесами, делается гидропароизоляция».



Отремонтировать все проблемные кровли в Славном должны до середины августа – это часть поручения главы региона. По такому случаю жители верхних этажей, наконец, намерены сделать хорошие ремонты. А бард Сева, возможно, даже посвятит долгожданному и очень важному для маленького посёлка событию песню.



На кухне, в зале и даже на лестничной клетке - потолки в домах посёлка с гордым названием Славный текут. Уже не первый год, да ещё как! «Через час в дождь уже полные тазы», - жалуется местный житель.Всего домов, чьим жителям этим дождливым летом тазики особенно нужны, семь. Истории, которые в них рассказывают, похожи: обращались много куда, толку не было. И кто знает, сколько бы еще люди, подобно пассажирам тонущей шлюпки, черпали чарками воду, если бы в городок с рабочим визитом не приехал губернатор Алексей Дюмин. Поручения разобраться с кровлями коммунальщики получили сразу же.Начальник Государственной жилищной инспекции по Тульской области Алексей Бирюлин пояснил: «Один дом – капитальный ремонт, замена кровельного покрытия и стропильной системы, обрешётки. На двух домах – сравнительно небольшие ремонтные работы, примыкание к дымвентканалам. Оставшиеся четыре дома – достаточно большие работы».11-летний Сева раньше играл на гитаре, в основном, для сверстников и бабушек во дворе. Теперь у него есть новые слушатели - монтажники, которые взялись за ремонт кровель в Славном. Сейчас он ведется сразу на трех многоквартирных домах. Как рассказал главный инженер фирмы- подрядчика Михаил Забродин, «на данном доме полностью меняется обрешётка, настенный желоб с карнизными свесами, делается гидропароизоляция».Отремонтировать все проблемные кровли в Славном должны до середины августа – это часть поручения главы региона. По такому случаю жители верхних этажей, наконец, намерены сделать хорошие ремонты. А бард Сева, возможно, даже посвятит долгожданному и очень важному для маленького посёлка событию песню.





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