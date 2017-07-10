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10.07.2017 18:55 В Туле началась досрочная приёмка школ Алина Фурсенко, Олег Масальский





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Санузлы, коридоры, умывальные комнаты обновят из бюджетных средств, на окна, а их в здании более сотни, пришлось добавить собственных денег по программе «Народный бюджет». Впрочем, холод в здании – особенно в галерее, которая соединяет старую часть здания и пристройку, проблема настолько серьезная, что о ней родители жаловались даже главе государства.



«Какие меры предпринимаются для того, чтобы исправить ситуацию», - задал вопрос глава администрации Евгений Авилов, обращаясь к руководителю образовательного учреждения. Как выяснилось, оо программе «Народный бюджет» здесь будут заменены на пластиковые окна. По финансированию из городской казны будут отремонтированы стены, потолок и пол.



А вот к этой комнате внимание особое, с 1 сентября она перестанет быть обычным классом – здесь расположится один из 6 новых технопарков. Роботы, беспилотники, опыты химических соединений – такой работе должны и стены соответствовать.



135 миллионов рублей (городской и областной бюджет вскладчину) – это общая сумма работ по всем школам и садикам города. 28 миллионов пойдет на организацию дополнительных мест, 7,5 миллионов – на то, чтобы сделать школьную среду доступной для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Чуть больше 4,5 миллионов потратят на пожарную безопасность. А то, чтобы в вестибюле ребят встречал правильный герб города-героя – это уж школы сами должны справиться.



Не ремонтом единым жива школа, а знаниями прежде всего. Проверка готовности зданий к 1 сентября сегодня началась не с вопросов о краске и гипсокартоне, а о том, как выглядит герб Тулы. Но, когда геральдическая путаница прояснилась, заговорили все-таки о хозяйстве. Здание 20-й тульской школы довоенное, проблем тут хватает - и перекрытия деревянные, и худая кровля.Санузлы, коридоры, умывальные комнаты обновят из бюджетных средств, на окна, а их в здании более сотни, пришлось добавить собственных денег по программе «Народный бюджет». Впрочем, холод в здании – особенно в галерее, которая соединяет старую часть здания и пристройку, проблема настолько серьезная, что о ней родители жаловались даже главе государства.«Какие меры предпринимаются для того, чтобы исправить ситуацию», - задал вопрос глава администрации Евгений Авилов, обращаясь к руководителю образовательного учреждения. Как выяснилось, оо программе «Народный бюджет» здесь будут заменены на пластиковые окна. По финансированию из городской казны будут отремонтированы стены, потолок и пол.А вот к этой комнате внимание особое, с 1 сентября она перестанет быть обычным классом – здесь расположится один из 6 новых технопарков. Роботы, беспилотники, опыты химических соединений – такой работе должны и стены соответствовать.135 миллионов рублей (городской и областной бюджет вскладчину) – это общая сумма работ по всем школам и садикам города. 28 миллионов пойдет на организацию дополнительных мест, 7,5 миллионов – на то, чтобы сделать школьную среду доступной для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Чуть больше 4,5 миллионов потратят на пожарную безопасность. А то, чтобы в вестибюле ребят встречал правильный герб города-героя – это уж школы сами должны справиться.











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