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10.07.2017 18:37 В лагере «Орлёнок» провели тренировочную эвакуацию "Вести-Тула"





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По замыслу, в одном из корпусов возник пожар. Огонь охватил здание, в котором находились дети. Сотрудники МЧС провели тренировочную эвакуацию, после чего приступили к тушению огня. Все необходимые мероприятия заняли не более 15 минут. После чего с ребятами были проведены обучающие занятия. Спасатели лично объяснили детям, как работают пожарные приспособления, а некоторым повезло даже посидеть за рулём настоящей пожарной машины.



«Подобные мероприятия проводятся регулярно не менее чем два раза за смену. Наша задача – привит детям навыки пожарной безопасности», - говорит начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зареченскому округу Игорь Спица.





Для того чтобы ребята, отдыхающие в детских оздоровительных лагерях, не только знали правила пожарной безопасности, но и умели их применять на практике, спасатели регулярно проводят учения. Одно из них состоялось сегодня в лагере «Орлёнок».По замыслу, в одном из корпусов возник пожар. Огонь охватил здание, в котором находились дети. Сотрудники МЧС провели тренировочную эвакуацию, после чего приступили к тушению огня. Все необходимые мероприятия заняли не более 15 минут. После чего с ребятами были проведены обучающие занятия. Спасатели лично объяснили детям, как работают пожарные приспособления, а некоторым повезло даже посидеть за рулём настоящей пожарной машины.«Подобные мероприятия проводятся регулярно не менее чем два раза за смену. Наша задача – привит детям навыки пожарной безопасности», - говорит начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зареченскому округу Игорь Спица.









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