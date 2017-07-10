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10.07.2017 10:07 На футбольном поле в селе Архангельском прошла первая игра "Вести-Тула"





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Напомню, местные жители обратились к главе региона с просьбой разобраться в ситуации вокруг единственного футбольного поля, часть которого почему-то была отдана под строительство. На место выезжали чиновники разного уровня, после чего ситуацию удалось исправить. Более того, на поле обновили ворота, а также приобрели необходимый инвентарь. Так что, можно сказать, справедливость восторжествовала.



На футбольном поле в селе Архангельском, которое в буквальном смысле вернули местной детворе по поручению губернатора Алексея Дюмина, прошла первая игра. Померятся силами на площадку вышли команды местных школьников и чиновников.Напомню, местные жители обратились к главе региона с просьбой разобраться в ситуации вокруг единственного футбольного поля, часть которого почему-то была отдана под строительство. На место выезжали чиновники разного уровня, после чего ситуацию удалось исправить. Более того, на поле обновили ворота, а также приобрели необходимый инвентарь. Так что, можно сказать, справедливость восторжествовала.











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