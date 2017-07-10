НОВОСТИ | Общество







10.07.2017 16:44 За неделю более двухсот туляков пострадали от нападения клещей "Вести-Тула"





| фото |



Всего же с начала сезона, по данным сотрудников Роспотребнадзора, от клещей пострадали без малого 1600 жителей региона, в том числе боле пяти_сот пятидесяти детей. Чаще всего клещи присасываются на территории парков, в лесополосах и на дачных участках.





203 человека в Тульской области только за прошлую неделю обратились к медикам в связи с укусами клещей, 86 из них - дети.Всего же с начала сезона, по данным сотрудников Роспотребнадзора, от клещей пострадали без малого 1600 жителей региона, в том числе боле пяти_сот пятидесяти детей. Чаще всего клещи присасываются на территории парков, в лесополосах и на дачных участках.

Читать @gtrktula

















