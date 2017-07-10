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НОВОСТИ | Общество



10.07.2017 16:33 Фестиваль уличных театров «Театральный дворик» возвращается
"Вести-Тула"



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18 июля Тула превратиться в театральную столицу России. В областном центре стартует девятый фестиваль уличных театров «Театральный дворик». Организаторы уже назвали предстоящее мероприятие генеральной репетицией. А потому и состав участников, и количество коллективов обещает быть рекордным.

В Тулу приедут 54 российских и зарубежных коллектива, в программе которых будет 185 различных представлений. Это будут как уже хорошо известные тулякам труппы, так и абсолютно новые. Причем это будут именно звезды уличных подмостков, которые уже покорили зрителя во многих странах.

«Одним из гостей праздника станет театр из Франции. Он покажет спектакль, посвященный человеческим порокам. Людям, которые этими пороками обладают, непросто будет смотреть это действо, ну а те кто, что называется «чист душой», поймут все так, как надо», - говорит директор Тульского театрально-концертного центра Марина Мазанова.
















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