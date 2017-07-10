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10.07.2017 16:21 Возможности «Народного бюджета» возросли "Вести-Тула"





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Городские проекты делятся на два вида: первый - до 4 миллионов рублей, второй – от 4 до 8 миллионов. В первом случае 15% средств вкладывают население и благотворители, столько же – местный бюджет, а оставшаяся часть финансируется из федерального бюджета.



Во втором случае сумма вложений от населения и благотворителей и из местного бюджета составит по 25%. Финансирование сельских проектов до 4 миллионов рублей происходит по принципу 8% от жителей и благотворителей, 12% - из местного бюджета.







Средства «Народного бюджета» теперь можно использовать для благоустройства территорий, прилегающих к мемориальным комплексам, памятникам и обелискам, ремонта фельдшерско-акушерских пунктов, спортивных объектов, установки детских и спортивных площадок, строительства и ремонта газопроводов.Городские проекты делятся на два вида: первый - до 4 миллионов рублей, второй – от 4 до 8 миллионов. В первом случае 15% средств вкладывают население и благотворители, столько же – местный бюджет, а оставшаяся часть финансируется из федерального бюджета.Во втором случае сумма вложений от населения и благотворителей и из местного бюджета составит по 25%. Финансирование сельских проектов до 4 миллионов рублей происходит по принципу 8% от жителей и благотворителей, 12% - из местного бюджета.

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