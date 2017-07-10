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10.07.2017 15:48 Гостей Центрального парка Тулы научат рисовать Вести-Тула





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«Чтобы к нам присоединиться, нужно принести свои материалы – скетчбук или альбом, жёсткую подложку, карандаши или уголь, пастель, маркеры», - рассказала художник, скульптор Марина Логунова.



Организаторы настаивают: для участия в мастер-классе не нужно быть готовым, обученным художником. Достаточно настроения, желания, чтобы в течение часа нарисовать один или несколько скетчей.



И такая погода не может отменить лето. Во всяком случае, досуговую программу «Лето в парках», худо-бедно уживающуюся с дождями. В частности, её недавнее новшество для начинающих художников - обучающие занятия. Организаторы ставят своей целью пробудить желание творить и научить замечать, видеть детали.«Чтобы к нам присоединиться, нужно принести свои материалы – скетчбук или альбом, жёсткую подложку, карандаши или уголь, пастель, маркеры», - рассказала художник, скульптор Марина Логунова.Организаторы настаивают: для участия в мастер-классе не нужно быть готовым, обученным художником. Достаточно настроения, желания, чтобы в течение часа нарисовать один или несколько скетчей.







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