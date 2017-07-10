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|10.07.2017 15:08 Дети из деревни Старое Басово записали видеообращение к губернатору
|Вести-Тула
Отстаиваем детскую площадку вместе с жителями! Как мы уже рассказывали в одном из выпусков, в деревне Старое Басово единственное место досуга детей оказалось под угрозой сноса. Участок земли, на котором находится детский городок, отдан под индивидуальное жилищное строительство.
Сейчас к решению вопроса подключились СМИ, власти, контролирующие органы. А пока идёт разбирательство, дети записали видеообращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину. «Нам негде играть, нам некуда больше пойти», - говорится, в частности, в обращении.
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