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10.07.2017 14:45 В Туле стартовал 5-й чемпионат мира по высшему пилотажу Вести-Тула





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В основную программу чемпионата мира традиционно включено выполнение четырех комплексов фигур высшего пилотажа. Причем три из них летчику заранее не известны - задание по ним он получит только накануне полета. Турнир пройдет до 15 июля, когда и станет известно имя победителя.



По словам президента Федерации самолетного спорта Тульской области Дмитрия Мотина, «один из пяти дней – облёт зоны пилотирования, когда каждый участник имеет право полетать над зоной пилотирования, попробовать свой комплекс фигур. Четыре дня – чисто соревновательных полётов. В день разыгрывается по одному упражнению».



В этот день подвели итоги Первого Чемпионата России по самолетному спорту в дисциплине «Исторические самолеты». В ней приняли участие те, кто смог не только восстановить летные машины военных и послевоенных годов, но и поднять в небо. Победителем стал Ан-2 1959 года выпуска, который до сих пор находится на вооружении и используется в десантировании личного состава Тульской дивизии.



Как рассказал заместитель командира тульской эскадрильи самолёта Ан-2 Дмитрий Новиков, «была компоновка из различных частей самолётов, который участвовали в Великой Отечественной войне. В нашей части этот самолёт эксплуатируется на протяжении 50 лет».



В Туле стартовал 5-й чемпионат мира по высшему пилотажу на Як-52. В турнире принимают участие более 20 спортсменов из Австралии, Канады, США, ЮАР, Испании, Казахстана, Белоруссии и России. Открыло чемпионат авиашоу пилотажной группы «Первый полет», который сразу задали участникам амбициозный задор соперничества.В основную программу чемпионата мира традиционно включено выполнение четырех комплексов фигур высшего пилотажа. Причем три из них летчику заранее не известны - задание по ним он получит только накануне полета. Турнир пройдет до 15 июля, когда и станет известно имя победителя.По словам президента Федерации самолетного спорта Тульской области Дмитрия Мотина, «один из пяти дней – облёт зоны пилотирования, когда каждый участник имеет право полетать над зоной пилотирования, попробовать свой комплекс фигур. Четыре дня – чисто соревновательных полётов. В день разыгрывается по одному упражнению».В этот день подвели итоги Первого Чемпионата России по самолетному спорту в дисциплине «Исторические самолеты». В ней приняли участие те, кто смог не только восстановить летные машины военных и послевоенных годов, но и поднять в небо. Победителем стал Ан-2 1959 года выпуска, который до сих пор находится на вооружении и используется в десантировании личного состава Тульской дивизии.Как рассказал заместитель командира тульской эскадрильи самолёта Ан-2 Дмитрий Новиков, «была компоновка из различных частей самолётов, который участвовали в Великой Отечественной войне. В нашей части этот самолёт эксплуатируется на протяжении 50 лет».





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