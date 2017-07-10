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|10.07.2017 14:45 В Туле стартовал 5-й чемпионат мира по высшему пилотажу
|Вести-Тула
В Туле стартовал 5-й чемпионат мира по высшему пилотажу на Як-52. В турнире принимают участие более 20 спортсменов из Австралии, Канады, США, ЮАР, Испании, Казахстана, Белоруссии и России. Открыло чемпионат авиашоу пилотажной группы «Первый полет», который сразу задали участникам амбициозный задор соперничества.
В основную программу чемпионата мира традиционно включено выполнение четырех комплексов фигур высшего пилотажа. Причем три из них летчику заранее не известны - задание по ним он получит только накануне полета. Турнир пройдет до 15 июля, когда и станет известно имя победителя.
По словам президента Федерации самолетного спорта Тульской области Дмитрия Мотина, «один из пяти дней – облёт зоны пилотирования, когда каждый участник имеет право полетать над зоной пилотирования, попробовать свой комплекс фигур. Четыре дня – чисто соревновательных полётов. В день разыгрывается по одному упражнению».
В этот день подвели итоги Первого Чемпионата России по самолетному спорту в дисциплине «Исторические самолеты». В ней приняли участие те, кто смог не только восстановить летные машины военных и послевоенных годов, но и поднять в небо. Победителем стал Ан-2 1959 года выпуска, который до сих пор находится на вооружении и используется в десантировании личного состава Тульской дивизии.
Как рассказал заместитель командира тульской эскадрильи самолёта Ан-2 Дмитрий Новиков, «была компоновка из различных частей самолётов, который участвовали в Великой Отечественной войне. В нашей части этот самолёт эксплуатируется на протяжении 50 лет».
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