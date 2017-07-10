Платная парковка:
Ушли в минус
Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



10.07.2017 13:08 Руководство одной из тульских котельных не спешит с подготовкой к зиме
Вести-Тула

Руководство одной из тульских котельных не спешит с подготовкой к зиме

| фото |
Из 179 котельных Тулы 81 уже технически готова к отопительному сезону. Подготовка к осеннему пуску тепла обсуждалась сегодня на оперативном совещании в городской администрации. По итогам гидравлических испытаний техники насчитали в тульских трубах, а их более 500 километров, около 300 различных порывов, их уже устраняют.

Впрочем, как выяснилось, есть у будущего отопительного сезона и проблемы иного характера. Начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков сообщил, что «до настоящего времени котельная «Квант» не приступила к ремонту. Её разобрали, а теперь пытаются диктовать нам условия: возьмите котельную в аренду, проплатите её ремонт, хотя это частная собственность. Из года в год такие вопросы возникают. Сейчас никакого решения не выработано. К этой котельной подключаются восемь домов».

«Арендовать мы ничего не будем – не имеем права, - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Либо они передают эту котельную нам безвозмездно, либо собственники должны привести её в нормативное состояние к отопительному сезону. Прокуратура в этом поможет».
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.