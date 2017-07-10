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10.07.2017 13:08 Руководство одной из тульских котельных не спешит с подготовкой к зиме Вести-Тула





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Впрочем, как выяснилось, есть у будущего отопительного сезона и проблемы иного характера. Начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков сообщил, что «до настоящего времени котельная «Квант» не приступила к ремонту. Её разобрали, а теперь пытаются диктовать нам условия: возьмите котельную в аренду, проплатите её ремонт, хотя это частная собственность. Из года в год такие вопросы возникают. Сейчас никакого решения не выработано. К этой котельной подключаются восемь домов».



«Арендовать мы ничего не будем – не имеем права, - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Либо они передают эту котельную нам безвозмездно, либо собственники должны привести её в нормативное состояние к отопительному сезону. Прокуратура в этом поможет».



Из 179 котельных Тулы 81 уже технически готова к отопительному сезону. Подготовка к осеннему пуску тепла обсуждалась сегодня на оперативном совещании в городской администрации. По итогам гидравлических испытаний техники насчитали в тульских трубах, а их более 500 километров, около 300 различных порывов, их уже устраняют.Впрочем, как выяснилось, есть у будущего отопительного сезона и проблемы иного характера. Начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков сообщил, что «до настоящего времени котельная «Квант» не приступила к ремонту. Её разобрали, а теперь пытаются диктовать нам условия: возьмите котельную в аренду, проплатите её ремонт, хотя это частная собственность. Из года в год такие вопросы возникают. Сейчас никакого решения не выработано. К этой котельной подключаются восемь домов».«Арендовать мы ничего не будем – не имеем права, - сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Либо они передают эту котельную нам безвозмездно, либо собственники должны привести её в нормативное состояние к отопительному сезону. Прокуратура в этом поможет».







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