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10.07.2017 11:37 День поля в Алексинском районе собрал более 50 участников Виталий Моторин





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Центральное место экспозиции занимает сельскохозяйственная техника. «Ростсельмаш», который сегодня производит четверть всей агротехники на планете, здесь представил около десятка своих лучших образцов. Трактора, дополнительное оборудование и, конечно, зерно- и кормоуборочные комбайны, которые по технологичности и уровню комфорта уже давно приближаются к автомобилям бизнес-класса.



«Рулевая колонка с регулировкой по наклону, климат контроль. На полях Тульской области машина намолачивает от 21 до 27 тонн пшеницы в час», - рассказал начальник отдела продаж техники ООО «Технический центр «Агрид» - официального дилера компании «Ростсельмаш» Сергей Кулагин.



«РСМ 161» - на 20 процентов дешевле и на 30 производительнее существующих в мире аналогов. Именно эту модель представили главе региона Алексею Дюмину. Губернатор проверил, как за этими рычагами работается комбайнёрам.



Директор ООО «Технический центр «Агрид» - официальный дилер компании «Ростсельмаш» Вера Попова рассказала, что «техника «Ростсельмаш» представлена широкой линейкой: комбайны, трактора, почвообработка, опрыскиватели, кормозаготовка. Тульский регион очень перспективный, развивающийся, а сельхозпроизводители очень грамотные, стремящиеся к совершенству и использованию передовых технологий».



А в случае с прицепным оборудованием производители борются за метры. Чем шире его рабочая поверхность, тем эффективнее использование. Современные посевные комплексы способны захватывать по 25 метров, но чтобы их использовать, нужен очень мощный трактор. 535 лошадиных сил «Версатайл 570» от того же «Ростсельмаш» для этого достаточно - он один из самых больших в линейке компании.



А вот эта машина может выйти в поле на две-три недели раньше любого трактора. Самоходка «Туман» работает с системами удобрения и орошения. Оборудование сменное, колеса тоже.



Борьба за урожай, впрочем, ведется и в лабораториях производителей удобрений. Более 200 агрохимических опытов в этом году намерены провести в компании «Еврохим». Этот крупнейший в мире производитель минеральных удобрений внедряет в Тульской области новые технологии выращивания рапса и картофеля, а так же микробиологические препараты.



Системами защиты растений, занимаются и фирма «Агроальянс». 48 их препаратов уже более 10 лет защищают урожай в 28 регионах России, в том числе и в Тульской области.



По словам директора представительства компании МТС «Агроальянс» по Тульской области Валерия Бурыкина, «наши средства позволяют обеспечить надёжную защиту сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней, сорняков. Мы работаем на всех культурах».



Львиная доля всех разговоров в этом году на Дне поля велась о дождях. Тех, что четырежды проливались во время праздника, и гораздо больше за все лето.



По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «в прошлом году некоторые наши сельхозпроизводители понесли потери. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы компенсировать убытки. Мы даже поменяли федеральный закон».



И уверенность аграрии, кажется, почувствовали, а при ее наличии, что доказано уже не раз, они способны по-настоящему удивить. В нашем регионе ведь уже даже розовых фламинго разводят.



Лето - самый напряженный сезон для любых аграриев, но несмотря на это, ежегодно подавляющее большинство из них находит время посетить День поля, ведь это крупнейшее сельскохозяйственное событие Тульской области в году. Событие одновременно важное и вкусное. Всё, чем славятся сельхозпроизводители региона, можно попробовать, всё, что их беспокоит - обсудить.Центральное место экспозиции занимает сельскохозяйственная техника. «Ростсельмаш», который сегодня производит четверть всей агротехники на планете, здесь представил около десятка своих лучших образцов. Трактора, дополнительное оборудование и, конечно, зерно- и кормоуборочные комбайны, которые по технологичности и уровню комфорта уже давно приближаются к автомобилям бизнес-класса.«Рулевая колонка с регулировкой по наклону, климат контроль. На полях Тульской области машина намолачивает от 21 до 27 тонн пшеницы в час», - рассказал начальник отдела продаж техники ООО «Технический центр «Агрид» - официального дилера компании «Ростсельмаш» Сергей Кулагин.«РСМ 161» - на 20 процентов дешевле и на 30 производительнее существующих в мире аналогов. Именно эту модель представили главе региона Алексею Дюмину. Губернатор проверил, как за этими рычагами работается комбайнёрам.Директор ООО «Технический центр «Агрид» - официальный дилер компании «Ростсельмаш» Вера Попова рассказала, что «техника «Ростсельмаш» представлена широкой линейкой: комбайны, трактора, почвообработка, опрыскиватели, кормозаготовка. Тульский регион очень перспективный, развивающийся, а сельхозпроизводители очень грамотные, стремящиеся к совершенству и использованию передовых технологий».А в случае с прицепным оборудованием производители борются за метры. Чем шире его рабочая поверхность, тем эффективнее использование. Современные посевные комплексы способны захватывать по 25 метров, но чтобы их использовать, нужен очень мощный трактор. 535 лошадиных сил «Версатайл 570» от того же «Ростсельмаш» для этого достаточно - он один из самых больших в линейке компании.А вот эта машина может выйти в поле на две-три недели раньше любого трактора. Самоходка «Туман» работает с системами удобрения и орошения. Оборудование сменное, колеса тоже.Борьба за урожай, впрочем, ведется и в лабораториях производителей удобрений. Более 200 агрохимических опытов в этом году намерены провести в компании «Еврохим». Этот крупнейший в мире производитель минеральных удобрений внедряет в Тульской области новые технологии выращивания рапса и картофеля, а так же микробиологические препараты.Системами защиты растений, занимаются и фирма «Агроальянс». 48 их препаратов уже более 10 лет защищают урожай в 28 регионах России, в том числе и в Тульской области.По словам директора представительства компании МТС «Агроальянс» по Тульской области Валерия Бурыкина, «наши средства позволяют обеспечить надёжную защиту сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней, сорняков. Мы работаем на всех культурах».Львиная доля всех разговоров в этом году на Дне поля велась о дождях. Тех, что четырежды проливались во время праздника, и гораздо больше за все лето.По словам губернатора Тульской области Алексея Дюмина, «в прошлом году некоторые наши сельхозпроизводители понесли потери. Мы со своей стороны делаем всё, чтобы компенсировать убытки. Мы даже поменяли федеральный закон».И уверенность аграрии, кажется, почувствовали, а при ее наличии, что доказано уже не раз, они способны по-настоящему удивить. В нашем регионе ведь уже даже розовых фламинго разводят.





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