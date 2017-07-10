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10.07.2017 10:54 В Туле системно займутся благоустройством Алексей Ерёмин





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На сегодняшний день прошло общественное обсуждение программы. Она рассчитана до 2022 года. За это время планируют преобразить все тульские дворы. Самое главное – инициатива самих туляков. Общественное обсуждение муниципальной программы на ближайшие пять лет проходило на официальном сайте администрации города, где был также размещён паспорт проекта. Мониторинг показал, что на сегодняшний день 3700 дворовых территорий требуют выполнения работ по благоустройству.



Как рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «чтобы принять участие, жители должны подать заявку и подтвердить готовность софинансировать. У нас нет уверенности, что все адреса будут готовы заплатить 7-10%».



В рамках проекта планируется благоустроить дворовые территории, скверы, общественные пространства. Одним из принципов реализации приоритетного проекта является именно системный подход к благоустройству.



Программа «Формирование современной городской среды» - это масштабный федеральный проект, на реализацию которого из бюджета страны выделено более 20 млрд. руб. В Тульской области для его контроля и координации была создана межведомственная комиссия, которую возглавил сам губернатор.На сегодняшний день прошло общественное обсуждение программы. Она рассчитана до 2022 года. За это время планируют преобразить все тульские дворы. Самое главное – инициатива самих туляков. Общественное обсуждение муниципальной программы на ближайшие пять лет проходило на официальном сайте администрации города, где был также размещён паспорт проекта. Мониторинг показал, что на сегодняшний день 3700 дворовых территорий требуют выполнения работ по благоустройству.Как рассказал первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин, «чтобы принять участие, жители должны подать заявку и подтвердить готовность софинансировать. У нас нет уверенности, что все адреса будут готовы заплатить 7-10%».В рамках проекта планируется благоустроить дворовые территории, скверы, общественные пространства. Одним из принципов реализации приоритетного проекта является именно системный подход к благоустройству.





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