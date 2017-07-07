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НОВОСТИ | Общество



07.07.2017 18:26 27 компаний предложили тульским выпускникам вузов работу
Екатерина Хамова

27 компаний предложили тульским выпускникам вузов работу

| фото |
На тульской ярмарке вакансий «Территория успеха» трудоустройство выпускникам предложили 27 предприятий, организаций и коммерческих структур, среди которых «Сбербанк», УМВД, «Тулачермет» и другие компании. Большинство выпускников, пришедших на ярмарку, уверяет: работа должна радовать, тогда и зарплата значения не имеет.

Однако исследования Высшей школы экономики показывают, что ожидания студентов по проводу их будущей работы и зарплаты оказываются уж слишком смелыми. На самую высокую зарплату рассчитывают выпускники популярных направлений – инженерное дело и экономика. Без опыта работы выпускники мечтают о зарплате сразу в 60000 рублей, но это практически невозможно.

Как говорит заместитель начальника отдела кадров УМВД России по Тульской области Екатерина Оськина, «заработная плата начинается от 25 тысяч рублей. Например, у участкового. Предлагаем перспективы карьерного роста».

Тем, кто университет еще не окончил, работодатели советуют быть более активными, пробовать себя на стажировках, изучать иностранные языки и быть готовыми получать новые знания. Не стоит волноваться тем, кто не смог получить желанную работу с первого раза. Отличная возможность для студентов зарекомендовать себя – попасть в «Справочник лучших выпускников тульских вузов и ссузов», который представил молодёжный центр «Родина» совместно с Управлением по спорту, культуре и молодёжной политике.

Оказаться в нём может любой выпускник тульского вуза, который занимался общественной деятельностью, спортом или научной работой. Для этого достаточно обратиться в студенческий совет вашего вуза и предоставить документальное подтверждение ваших достижений.

Тем, кто только готовится поступать, работодатели советуют обращать внимание на престижность учебного заведения Особенно востребованными по-прежнему остаются специалисты в области экономики, менеджмента и информационных технологий. «Мы обращаем внимание даже на такие моменты, учился ли студент на бюджетной или коммерческой основе», - рассказала сотрудник банка Вера Гурова.

Работу найти можно несколькими способами: первый – написать резюме, обратиться в кадровое агентство и ждать откликов от работодателей, второй – самостоятельно искать работу через сайты и форумы или приехать на ярмарку вакансий и лично познакомиться с предложениями и требованиями. Начинать поиски нужно как можно активнее.














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