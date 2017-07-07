Тульский роддом:
Опасные процедуры
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Матвей:
Путь к жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



07.07.2017 18:05 День семьи, любви и верности в Туле начали праздновать заранее
Вести-Тула

С железной свадьбой семью Зябревых поздравил глава региона Алексей Дюмин

| фото |
Торжества по случаю Дня семьи, любви и верности в Туле уже начались. 65 лет душа в душу: Юрий Александрович и Элеонора Борисовна Зябревы познакомились в институте, и с тех пор больше не расставались.

В канун Дня семьи, любви и верности с железной свадьбой их поздравил глава региона Алексей Дюмин. Главе семейства губернатор вручил медаль Министерства обороны России «За заслуги в увековечении памяти защитников Отечества» и золотую медаль «За вклад в развитие Тульской области».

У памятника Святым благоверным Петру и Февронии в Кремлёвском сквере прошло чествование юбиляров семейной жизни. Супружеским парам, которые прожили вместе не один десяток лет и служат примером для молодёжи, были вручены медали «За любовь и верность». Их поздравил Глава города Тулы Юрий Цкипури.

Не остался в стороне от праздника и областной перинатальный центр. Сегодня здесь прошёл особый ритуал выписки новорождённых. В семье Шариковых родилась двойня. Их назвали Иван да Марья. Малышей и маму сегодня торжественно выписали из роддома. С поздравлениями их встречали родные и близкие.














АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.