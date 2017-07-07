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07.07.2017 18:05 День семьи, любви и верности в Туле начали праздновать заранее Вести-Тула





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В канун Дня семьи, любви и верности с железной свадьбой их поздравил глава региона Алексей Дюмин. Главе семейства губернатор вручил медаль Министерства обороны России «За заслуги в увековечении памяти защитников Отечества» и золотую медаль «За вклад в развитие Тульской области».



У памятника Святым благоверным Петру и Февронии в Кремлёвском сквере прошло чествование юбиляров семейной жизни. Супружеским парам, которые прожили вместе не один десяток лет и служат примером для молодёжи, были вручены медали «За любовь и верность». Их поздравил Глава города Тулы Юрий Цкипури.



Не остался в стороне от праздника и областной перинатальный центр. Сегодня здесь прошёл особый ритуал выписки новорождённых. В семье Шариковых родилась двойня. Их назвали Иван да Марья. Малышей и маму сегодня торжественно выписали из роддома. С поздравлениями их встречали родные и близкие.



Торжества по случаю Дня семьи, любви и верности в Туле уже начались. 65 лет душа в душу: Юрий Александрович и Элеонора Борисовна Зябревы познакомились в институте, и с тех пор больше не расставались.В канун Дня семьи, любви и верности с железной свадьбой их поздравил глава региона Алексей Дюмин. Главе семейства губернатор вручил медаль Министерства обороны России «За заслуги в увековечении памяти защитников Отечества» и золотую медаль «За вклад в развитие Тульской области».У памятника Святым благоверным Петру и Февронии в Кремлёвском сквере прошло чествование юбиляров семейной жизни. Супружеским парам, которые прожили вместе не один десяток лет и служат примером для молодёжи, были вручены медали «За любовь и верность». Их поздравил Глава города Тулы Юрий Цкипури.Не остался в стороне от праздника и областной перинатальный центр. Сегодня здесь прошёл особый ритуал выписки новорождённых. В семье Шариковых родилась двойня. Их назвали Иван да Марья. Малышей и маму сегодня торжественно выписали из роддома. С поздравлениями их встречали родные и близкие.







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