НОВОСТИ | Общество







07.07.2017 17:00 Управляющая компания «Фасад будущего» не пережила настоящего Вести-Тула





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Сотрудники управляющей компании уволились из-за долгов по зарплате. То есть обслуживать дома «Фасад будущего» в настоящем не может. Компания заключила договоры подряда с другими организациями на вывоз мусора и аварийные работы, содержание и ремонт жилья. Как сообщил начальник Управления по городскому хозяйству администрации Тулы Валерий Дорожкин, «телефоны подрядной организации, куда можно обращаться жителям, 58-98-87 в рабочие дни и аварийно-диспетчерская служба 56-54-54 в выходные и нерабочее время».



«Фасад будущего» заступил в управление домами в 2015 году. В основном, это старый жилой фонд. Компания не справилась со своими обязательствами. В ближайшие дни теруправления начнут проводить общие собрания собственников жилья в проблемных домах, чтобы они выбрали новые управляющие компании.



По словам начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексея Бирюлина, «мы ситуацию контролируем, дома к зиме готовятся. Через пару недель будут другие управляющие компании, которые выберут собственники. Нам есть, что людям предложить. Им нужно принять участие в собраниях».



Ушли по-английски, не прощаясь. Туляки, чьи дома находятся под управлением «Фасада будущего», пребывают в некоторой растерянности. Сегодня руководители Госжилинспекции объяснили, что происходит с компанией, у которой в управлении 171 дом. Сейчас туда невозможно дозвониться.Сотрудники управляющей компании уволились из-за долгов по зарплате. То есть обслуживать дома «Фасад будущего» в настоящем не может. Компания заключила договоры подряда с другими организациями на вывоз мусора и аварийные работы, содержание и ремонт жилья. Как сообщил начальник Управления по городскому хозяйству администрации Тулы Валерий Дорожкин, «телефоны подрядной организации, куда можно обращаться жителям, 58-98-87 в рабочие дни и аварийно-диспетчерская служба 56-54-54 в выходные и нерабочее время».«Фасад будущего» заступил в управление домами в 2015 году. В основном, это старый жилой фонд. Компания не справилась со своими обязательствами. В ближайшие дни теруправления начнут проводить общие собрания собственников жилья в проблемных домах, чтобы они выбрали новые управляющие компании.По словам начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексея Бирюлина, «мы ситуацию контролируем, дома к зиме готовятся. Через пару недель будут другие управляющие компании, которые выберут собственники. Нам есть, что людям предложить. Им нужно принять участие в собраниях».







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