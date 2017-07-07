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07.07.2017 16:12 Председатель Тульской Облдумы успокоил жительниц Алексинского района Вести-Тула





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Тамара Малявко пожаловалась на перенос сроков капремонта в их доме. Это постройка 40-х годов, а ремонт запланировали вместо 2017 года на 2022 и позже. Сергей Харитонов пообещал разобраться в вопросе, сначала сделав официальный запрос о причинах отсрочки ремонтных работ.



С коммунальной проблемой обратилась и Марина Чумак. В посёлке Мичурино в кранах - ржавая вода, содержание железа превышено втрое. Необходима станция обезжелезивания. Решение проблемы стало известно сразу во время звонка руководству Алексинского района. По словам Харитонова, «они подготовили документацию, вышли на аукцион. Цена вопроса – 1 миллион 300 тысяч рублей, деньги серьёзные. Давайте ориентироваться, чтобы к 1 октября была вода».



Две жительницы Алексинского района обратились за помощью в региональную общественную приёмную председателя партии «Единая Россия», где сегодня вёл приём Сергей Харитонов - председатель Тульской областной Думы.Тамара Малявко пожаловалась на перенос сроков капремонта в их доме. Это постройка 40-х годов, а ремонт запланировали вместо 2017 года на 2022 и позже. Сергей Харитонов пообещал разобраться в вопросе, сначала сделав официальный запрос о причинах отсрочки ремонтных работ.С коммунальной проблемой обратилась и Марина Чумак. В посёлке Мичурино в кранах - ржавая вода, содержание железа превышено втрое. Необходима станция обезжелезивания. Решение проблемы стало известно сразу во время звонка руководству Алексинского района. По словам Харитонова, «они подготовили документацию, вышли на аукцион. Цена вопроса – 1 миллион 300 тысяч рублей, деньги серьёзные. Давайте ориентироваться, чтобы к 1 октября была вода».







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