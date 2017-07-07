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07.07.2017 15:50 ДТП на трассе «Дон» унесло две жизни
Вести-Тула

ДТП на трассе «Дон» унесло две жизни

| фото |
Вечером 6 июля 2017 года на 310 километре автодороги М4 «Дон» водитель «Жигулей» совершил столкновение с автомобилем «Ивеко». В результате ДТП водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте. Пассажир данного автомобиля - 29-летняя женщина - скончалась в медицинском учреждении. Также в данном автомобиле пострадали мальчик 2015 года рождения и девушка 1996 года рождения, которые с многочисленными травмами были госпитализированы. В момент аварии ребёнок находился в детском удерживающем устройстве.

В посёлке Товарковском Богородицкого района накануне вечером 30-летний мужчина за рулём «Лады» сбил 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть придворовой территории. В результате ребёнок пострадал, но после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

В Венёвском районе молодой человек на мопеде не справился с управлением и перевернулся. Водителю повезло, после оказания медицинской помощи, он был отпущен домой.

В Кимовске водитель «Тойоты» врезался в легковой «Рено». В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Рено» - двухлетняя девочка. Ей потребовалась медицинская помощь. В момент ДТП ребёнок находился в детском удерживающем устройстве.











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