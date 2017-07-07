|
|
|
|07.07.2017 13:10 Ромашковое поле нарисуют сегодня в тульском Доме-музее Викентия Вересаева
|"Вести-Тула"
Символом Дня семьи, любви и верности является ромашка, отсюда - «Праздник белого цветка», на который сегодня приглашает Дом-музей Викентия Вересаева.
В программе мероприятия знакомство с судьбой покровителей христианского брака на Руси святых супругов Петра и Февронии, выступление детей-вокалистов из Молодежного центра «Спектр», воспитанников Воскресной школы при Успенском Кафедральном соборе, фотография на память с ростовыми куклами, шуточные эстафеты, мастер-класс по правополушарному рисованию «Ромашковое поле». Начало праздника в 16 часов.
|
|